韓娛四大社捆綁銷售「小卡賣過火」，惹公平交易委員會到場調查！網詬病：「圈錢商術太誇張」

隨著越來越多人批評演藝企劃公司在專輯中封裝不同小卡、誘導粉絲大量購買的行為屬於捆綁銷售，公平交易委員會從上月底開始陸續對SM、JYP、YG、HYBE進行了現場調查。

小卡是專輯附帶的周邊之一，大部份是成員們的自拍照片，有些還有親筆簽名。 因為是隨機封裝，具體買到誰的小卡必須拆開專輯才能知道。 除了網站上公開的預覽圖之外，還有在特定期間或特定販售處購買才有機會抽到的「未公開小卡」、申請預錄打歌節目才能拿到的「公放小卡」等。



近日SM男團NCT的小卡已出到接近50種，更有人數多的團小卡超過200種; 大部份專輯價格在韓幣1萬5000元至4萬元不等。

為抽到本命小卡，有些粉絲購買數十張甚至數百張專輯、被稱為「小卡賭博」，有的還在Twitter或二手交易網站轉賣人氣小卡賺錢。 而拿出小卡後，絕大部份專輯本體就失去意義，只能囤積擺放或當做垃圾處理，大量無法回收再利用的塑膠製品造成的環境污染已長期為人詬病。



據Gaon Chart，韓國國內大眾音樂專輯的銷售量在2021年已達到5400萬張，是2016年的5倍，演藝企劃公司刺激粉絲收藏欲的捆綁銷售策略可謂大獲全勝。 10年前單張專輯銷量破50萬就很了不起，現在這一數字已抬高到300萬。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞