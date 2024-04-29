《淚之女王》金智媛：「洪海仁將成為我記憶中四葉草般的存在，克服困難的指標」

演員金智媛再度登上韓劇中浪漫女王的地位，在剛播畢的《淚之女王》中演技再度攀上高峰，引領劇情發展，也創造不少話題與超高收視率。

《淚之女王》中金智媛所飾演的洪海仁，是財閥第三代，擔任百貨公司的社長，這樣的人設也讓金智媛在服裝表現上造型必須華麗吸睛，集喜劇、浪漫愛情以及人倫親情等多樣題材於一身的《淚之女王》，金智媛完美消化展現出獨特的洪海仁魅力，細膩的演技表現也不負眾望。劇中她的情緒起伏也相當大，可能上一瞬間還正在對丈夫白賢佑心動，接下來卻突然因幻覺症狀而感到恐懼，悲喜交替的複雜情緒與眼神，觀眾可以很明確地從她的臉上感受到，說話時的語調起伏也隨著劇情演進做了相當細膩的調整。



金智媛所屬公司也以問答的方式公開了她的終演感想，她表示拍攝時幾乎度過了一年四季這麼長的時間，也很期待播出，不過感覺一下子就播畢了有些不捨心情。也真心感謝大家對於《淚之女王》的喜愛，也希望大家把身體健康擺在第一位，祝福大家健康幸福，也要對自己所愛的人們無怨無悔的相愛。她也期待以新的作品再與大家見面。



關於身邊朋友對《淚之女王》的反應或留言，令她最印象深刻的是哪些？金智媛提到對於該發火的場面大家會一起投入感到憤怒，開心的場面也會一起很開心地看，她也很好奇觀眾們看了會有什麼樣的感覺？並且同時自己會回想起當時拍攝的回憶，覺得很神奇。而且周圍朋友總是追問她「到底是HE還是BE」要她劇透，或是要她「不快點回到百貨公司掌權是在做什麼」等這些威脅（？）的簡訊，令她感到相當有趣。



拍攝時有什麼印象最深刻的場面？令金智媛印象最深刻的是第11集前半部分，還透露印象中自己是哭著看完這一集的。劇情中是所有家人們得知海仁生病的消息，雖然這部分在現場拍攝時，這些前輩演員們並沒有一起出現在現場，但透過播出時一看，大家在各自的位置一同為海仁而難過，這讓金智媛感覺相當投入，多虧了大家的精湛演技讓她也一起流下眼淚。



金智媛曾提到在德國拍攝的戲份最令她印象深刻，而其中有開心蜜月的戲碼，卻也有兩人街頭吵架，以及在教堂中的悲情哭戲。金智媛表示在德國從新婚的甜蜜時期，到發現白賢佑已準備好離婚文件，以及最終海仁幾乎放棄求生的一連串拍攝，是海仁從幸福跌落地獄的過程，也是她最能理解洪海仁這個角色內心的一段時光。情緒起伏非常大的確不容易拍攝，金智媛表示感謝韓國與德國兩地所有工作人員一起努力，也覺得是令她留下深刻印象的一段時光。



穿梭在女王家族與龍頭里家族，金智媛表示前輩們的演技讓她從劇本閱讀時期就解除了緊張感，也感嘆前輩們的精湛演技讓她學習到不少，拍攝相當愉快，而後期更有許多兩家人齊聚在一起的場合，也讓金智媛覺得度過了很多節日般的家人相聚時光，感覺到相當溫暖。



對於洪海仁這個角色又在金智媛記憶中佔有什麼樣的位置？金智媛表示洪海仁在她心中就像「四葉草」般的存在，其實這樣的角色感到挫折的時間並不長，雖然難熬卻也可以克服，為了克服困難所以努力著。這樣的海仁對她來說成為了一個「克服」的指標，所以想要記得，在遭遇困難狀況時成為一股克服的力量，並且帶來希望的這個像「四葉草」般的洪海仁。



她也提到洪海仁這個角色其實心中充滿了愛，但卻表現出來的方式卻有點生疏，隨著劇情的展開而逐漸學會了表現自己內心，希望呈現給觀眾們努力的模樣，也希望大家記得海仁其實是溫暖的。她也向劇中的海仁喊話：「海仁啊～辛苦了！希望之後只有幸福的事等著妳。託妳的福，學會了即使在艱難的狀況下也不會放棄，要笑著再度振作起來。謝謝妳，希望妳現在不會再說出違背心思的話，成為一個善於傳達內心溫暖的海仁，再見！」與角色正式告別。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞