「又討厭又愛」《在朋友》首個惹火金在中的嘉賓！原來「拉跑男」是南優賢計謀已久的復仇XD

金在中：「第一次有想做掉《在朋友》來賓的想法……」

金在中主持的YouTube頻道贏來了「第一 個惹火自己」的嘉賓！那人就是曾經帶一堆朋友到他家，結果自己先跑，跑前還把拉麵湯撒在地毯的「拉跑男」──INFINITE南優賢（南優鉉）！



在猜來賓環節時，製作單位給了金在中一個重要提示「拉麵」，金在中聽了直接不給面子：「我有點不想說。」原來事情就是EP.32 THE BOYZ作客當集金在中氣得牙癢癢說過的「（吃了）拉（麵就）跑（掉的）男（子）事件」。金在中想到就頭痛，但還是得迎接那人出現，金在中和他打招呼抱了他說：「雖然討厭很愛你。」



不僅回憶過往讓金在中心情不太愉悅，南優賢向觀眾打招呼還用金在中的哏！一一對著每個攝影機打招呼說你好，金在中：「那是我的！」南優賢坐下後很主動的開始講平語（這似乎也是《在朋友》史上第一人），但不曉得是故意還是不小心的，玩成了平語時間連「哥」都不喊（不是說是《在朋友》忠實觀眾嗎XD），金在中：「我真的是……呀！」



好笑的是，兩人回憶了拉跑男事件各自視角後，南優賢講起兩人初見面，7、8年前兩人初見面竟是凌晨3點，金在中突然打電話邀南優賢出來喝酒，南優賢怕得罪前輩只好答應，從位在麻浦的宿舍搭計程車前往江南，昂貴的計程車費只能當時還是新人的自己付。

結果！南優賢到了發現金在中已喝醉，他才坐下10分鐘金在中就要走了，南優賢：「哥的朋友怎麼辦？都不認識，還是我把場面整理好的！」聽起來後續發生的「拉跑男事件」像是南優賢的復仇，不過南優賢極力否認，但補了一句：「（吃拉麵）只是我也醉了，非常想哥。」金在中聽了啞口無言，只好接受南優賢的道歉，兩人和解(?)。



除了用了金在中特殊的《在朋友》打招呼方式，南優賢還搶走「女朋友」哏！搶先提起「女朋友」，金在中只能無奈揮手要南優賢和女朋友打招呼，而南優賢一句「在中」又讓金在中很頭痛：「拜託能加上『哥』嗎？」接著乾脆邀他玩平語時間喊「優賢哥」，南優賢：「很不自在，錄影完又會被你揍。」金在中：「說什麼？哥什麼時候打過你了？」南優賢：「我們以前一起上過節目啊！」金在中雖否認教訓過南優賢，但臉紅到不行XDD。



字幕直接替金在中上了「在中的受難時代」幾個字，金在中完全被南優賢這親近的弟弟吃得死死的啊，不過這還沒完。金在中問南優賢有沒有自信這集觀看次數超越隊友李成種那集，南優賢：:「要我公開一下刺青嗎？」結果根本什麼都沒有！金在中大傻眼，只能摸著脖子仰天：「第一次有想做掉《在朋友》來賓的想法……」



▼快來看這集節目吧！真的從頭有趣到尾！（可開英文CC字幕→自動翻譯→中文）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞