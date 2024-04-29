《犯罪都市4》銳不可擋！韓國上映首週即突破400萬觀影人次，已超越損益平衡點

由馬東石一手打造的系列續集電影《犯罪都市4》，能否延續前作之高人氣，也成為千萬電影呢？看來離目標不遠了，在韓僅上映短短一週時間票房已衝破400萬觀影人次，僅5日就已突破損益平衡點訂下的350萬人次，口碑仍在持續延燒中。

以韓國電影界的預測，新上映的電影若在首週就能突破200萬觀影人次的話，就相當有可能突破1000萬人次的目標，因為首週的口碑延燒很可能帶動了第二週的票房更高漲。以之前的作品來看，在韓最終達到超越1300萬觀影人次的《首爾之春》，在上映五日即突破189萬人次。而最近剛突破1100萬觀影人次大關的《破墓》，也是在首週票房創下262萬人次的紀錄。



《犯罪都市4》屬於續集電影，雖然不比原創作品來得新穎或以新鮮感吸引人，但在上映首週的票房成績看來，本次要突破1000萬人次大關也可望輕鬆達標。上映後許多人對《犯罪都市4》評價非常高，並且認為是可以闔家觀賞的高娛樂性作品。當然也有另外一方面的聲浪覺得《犯罪都市4》壓迫了同時期上映的其他作品，不過站在電影院的角度來看，也是無可厚非的選擇。



韓國電影事業至今仍未能恢復疫情前的獲利基準，仍在赤字營運中，未能轉虧為盈。在同一時期中也沒有讓觀眾們感到有興趣的韓國電影，電影院業者也表示若有其他作品能與《犯罪都市4》一樣引發大家觀影的興趣，自然也會一起安排上映時段，僅靠偶爾人氣爆發的一部千萬電影，電影院的營運是無法支撐下去的。



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