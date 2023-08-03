SHINee泰民反轉機場LOOK！韓網民：不能從下往上看

8月1日，SHINee泰民結束國外行程返回韓國，反轉機場Look十分吸睛。

正面看是正常的寬鬆T恤配牛仔褲，等他轉過身去就會讓所有人驚呆，牛仔褲後面是破洞，大面積的撕裂導致腿部清晰可見，這款設計應該超涼爽。

照片一曝光就引來了網友們的熱烈討論：

1. 應該很涼快吧

2. 據說這條褲子要300萬

3. 媽呀，裡面有沒有穿內褲？？

4. 坐在椅子上的話大腿上應該全是汗

5. 可能穿的人是泰民，怎麼看上去這麼嘻哈

6. 穿的時候腿一不小心穿錯了那就是另一個故事了

7. 怎麼會破到屁股那裡

8. 有一種看了不該看的東西的錯覺

9. 泰民啊，太危險了

10. 泰民啊，如果你脫掉上衣的話，我也會一邊喊「媽呀」一邊捂著著眼睛

11. 最近好多愛豆成員喜歡這樣穿，到底是為什麼啊

12. 柾国也有一條差不多的褲子，哪條破的更厲害呢

13. 有一種褲子後面被火燒爛的感覺

14. 在陽光下曬太久的話會黑哦

15. 是不是剛和熊打完架

16. 腿太好看了

17. 應該是他自己花錢買的

18. 只要不從下往上看，應該都看不到內褲

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