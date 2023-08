INFINITE名曲Killing Voice串烧唤醒回忆！圣圭瞬间抓音准，实力太强引发话题

二代超人气男团INFINITE 31日回归,已登上上各大节目宣传,包括许多二代团登上的YouTube频道dingo music节目《Killing Voice》,带给粉丝回忆杀与频频的惊呼!

INFINITE 17首Killing Voice曲目如下:

1.〈Come Back Again〉

2.〈Be Mine〉

3.〈Paradise〉

4.〈Can U Smile (Broadcasting Ver.) 〉

5.〈Tic Toc〉

6.〈Nothing’s Over〉

7.〈Man In Love〉

8.〈Cover Girl〉

9.〈Julia〉

10.〈那年夏天〉

11.〈BTD (Before The Dawn)〉

12.〈The Chaser〉

13.〈Bad〉

14.〈The Eye〉

15.〈Tell Me〉

16.〈New Emotions〉

17. 〈Together〉

仅仅17首肯定没有满足大家吧?底下有则热门留言多达6500多个赞,他说:「说实话大家都知道吧……还有很多没唱的名曲……希望INFINITE能再出演一次Killing Voice……」还有很多留言称赞INFINITE是歌唱各有特色且实力极佳的团体,有人这么说:「很神奇的是,INFINITE的嗓音都是各有特点很独特的,但大家一起唱却感觉很和谐。」获近1900个赞。还有则留言「我很喜欢二代爱豆们重新复兴……希望能再穿透天空」收获1.3万个赞数,数据惊人,可见非常有共鸣。

此外,推特有名网友特别剪辑队长兼主唱的圣圭演唱〈The Eye〉片段,写下:

「圣圭突然用双手抱头,怎么回事?原因一看就知道了。」原因正是音乐直接切入〈The Eye〉Killing Part,音乐才几秒钟圣圭就要唱了,回头一看圣圭作势捂住耳机,应是集中精神在等开唱,此片段吸引大批网友分享,破万转发!有人称赞圣圭能瞬间抓住音准且展现出的爆发力太强,更有人感叹:「这疯狂的欧巴脖子是戴上自动调音器吗?」



인피니트 킬링보이스 - 태풍



성규 갑자기 두 손으로 머리 부여잡길래 뭐지?? 했는데 이유는 보시면 압니다 pic.twitter.com/dRFddVzPOA — 성규 저장소 (@save_sungkyu) August 1, 2023

아니 성규도 성규지만 난 진짜 동우 보컬 들을때마다 너무.. 너무 멍해짐

이 정신없는 오빠는 목에 오토튠을 달고 있나요? https://t.co/AjVDs5NN2o — (메인트..봐주실..)-봉달 (@BONGDAAL) August 2, 2023

文末当然要再听听INFINITE新歌〈New Emotions〉,还有圣圭前阵子的solo回归曲〈Small Talk〉,当时他独自登上《Killing Voice》唱往年solo曲的反响也相当好呢!



