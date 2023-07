《Bro & Marble》為了賺錢～曺圭賢跳了無伴奏〈Sorry Sorry〉，搓手＋打腳聲都超清楚 XD

《Bro & Marble》分成了三組「神Bro」柳演錫&曹圭賢、「池Bro」池錫辰&李東輝、「ShiBro」Joshua&Hoshi進行大富翁遊戲,李昇基則擔任「銀行」。為了從銀行那裡獲取本金,他們都把家當拿出來典當。

「神Bro」組一抵達當舖,柳演錫就對曹圭賢說:「先賣看看你的熱情吧!」曹圭賢就對李昇基說他要賣才能,在他面前熱情演唱〈姐姐是我的女人〉。結果李昇基開玩笑說:「因為版權不能播,我就當作沒有聽到。」曹圭賢聽到馬上變臉 XD



之後李昇基又叫他對嘴表演〈Sorry Sorry〉,曹圭賢就這樣跳起沒有伴奏的〈Sorry Sorry〉,搓手聲和打腳聲都超清楚啊!同組的柳演錫還在一旁憋笑!但也因為他熱情地跳舞,最後獲得300迪拉姆(約台幣2550元)。



Seung-gi : You are better dancers than Kyuhyun (to Hoshi and Joshua)!



That is after he made Kyu lip-sync & dance to Sorry Sorry 2 times… so mean #KYUHYUN #규현 pic.twitter.com/FubMgdIFmY