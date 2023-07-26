《Bro & Marble》為了賺錢～曺圭賢跳了無伴奏〈Sorry Sorry〉，搓手＋打腳聲都超清楚 XD

《Bro & Marble》分成了三組「神Bro」柳演錫＆曹圭賢、「池Bro」池錫辰＆李東輝、「ShiBro」Joshua＆Hoshi進行大富翁遊戲，李昇基則擔任「銀行」。為了從銀行那裡獲取本金，他們都把家當拿出來典當。

「神Bro」組一抵達當舖，柳演錫就對曹圭賢說：「先賣看看你的熱情吧！」曹圭賢就對李昇基說他要賣才能，在他面前熱情演唱〈姐姐是我的女人〉。結果李昇基開玩笑說：「因為版權不能播，我就當作沒有聽到。」曹圭賢聽到馬上變臉 XD



之後李昇基又叫他對嘴表演〈Sorry Sorry〉，曹圭賢就這樣跳起沒有伴奏的〈Sorry Sorry〉，搓手聲和打腳聲都超清楚啊！同組的柳演錫還在一旁憋笑！但也因為他熱情地跳舞，最後獲得300迪拉姆（約台幣2550元）。



Seung-gi : You are better dancers than Kyuhyun (to Hoshi and Joshua)!



That is after he made Kyu lip-sync & dance to Sorry Sorry 2 times… so mean #KYUHYUN #규현 pic.twitter.com/FubMgdIFmY — RedRedKittyCat (@red00000red) July 22, 2023

Joshua＆Hoshi 也被要求跳沒有伴奏的〈Very Nice〉，兩人展現刀了群舞。而池錫辰愛馬仕錢包（裡面有錢和信用卡）才賣2500迪拉姆，這組展現的熱情獲得2000迪拉姆（約台幣2萬），李昇基：「哇～比圭賢還會跳耶！」



而《Bro & Marble》是以杜拜為背景，一邊享受旅行一邊玩「現實版大富翁」的真人秀。前兩集的播出他們才抵達第一天，感覺已經到了好幾天啊～也期待接下了的播出！這些人還會有什麼瘋狂的舉動呢 XD 香港觀眾可以於「黃Viu煲劇平台」收看。



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