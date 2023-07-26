[好片推薦]《之前的我們》「人生沒有如果」偶爾你也曾後悔過自己的決定嗎…愛情那麼近又那麼遠〜

[無雷] 由《媽的多重宇宙》《我的鯨魚老爸》金獎發行品牌「A24」聯手《游牧人生》《寄生上流》金獎製片群推出的大作《之前的我們》，入圍2023柏林影展的主競賽片，6月初在北美上映之後口碑爆棚，也被全美超過百位影評評價為今年最棒的電影。7月28日至30日將搶先進行口碑場試映！

劇情描述12歲的娜英因父母決定移民多倫多，必須離開要好的同班同學海聖。時隔24年後，熱愛寫作的娜英（葛麗塔 李飾）在紐約生活，並且與有著同樣興趣與職業的作家結了婚，海聖（劉台午飾）則成了一位平凡上班族，海聖只為了再度見到娜英一面，而搭著飛機前往紐約，讓娜英的心中開始動搖…她該如何面對這一份情感？



兒時的回憶對他們來說是如此深刻，愛哭的女孩娜英身邊總有著默默守護的海聖，片中以每12年為一個區段來說明他們的現況以及心境的轉變，12歲時他們分離，24歲時他們曾在網路尋回彼此，36歲時他們終於再度重逢。對於一份持續了24年的情誼，真的只是友情嗎？海聖的出現讓娜英似乎再度回到了小時候，她眼前的男孩看起來變得可靠，兩人心中的澎湃都難以言喻。



片中有許多場面是海聖與娜英沒有說話卻相視而笑，兩人總緊緊盯住彼此，似乎想彌補這24年來無法見面的缺憾，又像是懂得對方的內心而不需要言語，尤其海聖最終與娜英的道別，等待Uber的短短兩分鐘，兩人壓抑著彼此的情感，保持友善禮貌的距離，最多只送上擁抱，海聖還許願兩人來世能夠有更深的緣分，有更多時間能陪在彼此身邊。



12歲的他們與24歲的他們，沒說出口的是愛情嗎？沒有交往卻在彼此心中佔據了最深的角落。36歲的他們，即使聊起天來就像小時候一樣的單純舒心，不想就這樣分開，卻也深知不能夠再回到從前，這份相隔24年重新相遇的浪漫，會讓他們後悔過往的選擇嗎？今生讓我們各自安好，期待著來世的緣分。《之前的我們》7月28日到30日即將舉辦特映口碑場，8月4日正式全台上映。



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