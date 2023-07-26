少女時代孝淵透露和俞利還住在宿舍！「SM提供位置最好的大房子，為什麼要搬出去？」

少女時代孝淵將作為嘉賓出演27日播出的《幫我找房子吧》。

當天的節目中，因爸爸的公司太遠而苦惱的8歲兒子作為委託人登場。家人希望的地區是通勤30分鐘以內的京畿道南部，有3個房間、2個浴室、步行15分鐘以內有小學、國中，並希望附近有補習班和超市等。

福隊（朴娜勑隊）由孝淵出擊，她還提到雖然沒有找房經驗，但是少女時代的宿舍生活很長，搬家經驗非常多。接著孝淵說自己和少女時代成員俞利和1名經紀人一起住在宿舍，令所有人大吃一驚。對於繼續住在住宿的理由？她表示：「公司給了位置最好的大房子，沒有非得搬出去的必要。」吸引大家的視線。



這讓網友紛紛表示：「和Super Junior一樣的2名成員＋1名經紀人」、「最好的房子 哈哈哈」、「公司的好福利一定要用」、「不愧是孝淵」、「接下來宿舍住最長的，就是你們倆了吧」、「是我也要住」等等。



而孝淵也會在節目公開自己新歌的一部分，還在淋浴間帶來舞蹈挑戰，並提示歌名是以〈Homes〉開頭，期待明晚的播出啊！

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