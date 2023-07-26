《Bro & Marble》为了赚钱～曺圭贤跳了无伴奏〈Sorry Sorry〉，搓手＋打脚声都超清楚 XD

《Bro & Marble》分成了三组「神Bro」柳演锡＆曹圭贤、「池Bro」池锡辰＆李东辉、「ShiBro」Joshua＆Hoshi进行大富翁游戏，李升基则担任「银行」。为了从银行那里获取本金，他们都把家当拿出来典当。

「神Bro」组一抵达当铺，柳演锡就对曹圭贤说：「先卖看看你的热情吧！」曹圭贤就对李升基说他要卖才能，在他面前热情演唱〈姐姐是我的女人〉。结果李升基开玩笑说：「因为版权不能播，我就当作没有听到。」曹圭贤听到马上变脸 XD



之后李升基又叫他对嘴表演〈Sorry Sorry〉，曹圭贤就这样跳起没有伴奏的〈Sorry Sorry〉，搓手声和打脚声都超清楚啊！同组的柳演锡还在一旁憋笑！但也因为他热情地跳舞，最后获得300迪拉姆（约台币2550元）。



Seung-gi : You are better dancers than Kyuhyun (to Hoshi and Joshua)!



That is after he made Kyu lip-sync & dance to Sorry Sorry 2 times… so mean #KYUHYUN #규현 pic.twitter.com/FubMgdIFmY — RedRedKittyCat (@red00000red) July 22, 2023

Joshua＆Hoshi 也被要求跳没有伴奏的〈Very Nice〉，两人展现刀了群舞。而池锡辰爱马仕钱包（里面有钱和信用卡）才卖2500迪拉姆，这组展现的热情获得2000迪拉姆（约台币2万），李升基：「哇～比圭贤还会跳耶！」



而《Bro & Marble》是以杜拜为背景，一边享受旅行一边玩「现实版大富翁」的真人秀。前两集的播出他们才抵达第一天，感觉已经到了好几天啊～也期待接下了的播出！这些人还会有什么疯狂的举动呢 XD 香港观众可以於「黄Viu煲剧平台」收看。



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