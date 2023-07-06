新劇《Moving 異能》開播在即！傳《還魂：光與影》高允貞成為《機智》＋《請回答》系列申元浩PD團隊新作主人公

這個組合很新鮮呢！

高允貞於2019年以《會讀心術的那小子》在小螢幕出道，並陸續出演《非常校護檔案》、《Sweet Home》、《Law School》、《還魂》等作品。去年（2022年）以《還魂：光與影》晉升女主角，吸引不少觀眾目光。

昨日（5日），有消息傳出，高允貞成為《機智》＋《請回答》系列申元浩PD團隊新作主人公。先前有報導指出‎，申PD已經投入《機智》系列的衍生作品工作，正在忙著演員試鏡。有圈內人士透露，申PD此次不是導演，而是創作者。CJ ENM方面則回應：「申PD確實正在開發新局的企劃中，但仍處於初期階段，具體內容尚未確定。」

對此，高允貞所屬社MAA表示：「確實與申PD的製作團隊進行會談，但尚未做出任何決定。」

另外，高允貞出演的‎《Moving 異能》‎將於下月（8月）9日在Disney+上線。故事改編自姜草的同名漫畫，由《屍戰朝鮮2》、《超級市長》朴仁濟導演與漫畫原作者姜草攜手打造，描述隱藏超能力生活於現代的孩子們，與隱藏過去痛苦的秘密的父母們，共同面對跨越世代的巨大危險的超能力動作英雄故事。高允貞在劇中飾演張熙秀，是位擁有「再生能力」的高中生。

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