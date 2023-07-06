新剧《Moving 异能》开播在即！传《还魂：光与影》高允贞成为《机智》＋《请回答》系列申元浩PD团队新作主人公

这个组合很新鲜呢！

高允贞於2019年以《会读心术的那小子》在小萤幕出道，并陆续出演《非常校护档案》、《Sweet Home》、《Law School》、《还魂》等作品。去年（2022年）以《还魂：光与影》晋升女主角，吸引不少观众目光。

昨日（5日），有消息传出，高允贞成为《机智》＋《请回答》系列申元浩PD团队新作主人公。先前有报导指出‎，申PD已经投入《机智》系列的衍生作品工作，正在忙著演员试镜。有圈内人士透露，申PD此次不是导演，而是创作者。CJ ENM方面则回应：「申PD确实正在开发新局的企划中，但仍处於初期阶段，具体内容尚未确定。」

对此，高允贞所属社MAA表示：「确实与申PD的制作团队进行会谈，但尚未做出任何决定。」

另外，高允贞出演的‎《Moving 异能》‎将於下月（8月）9日在Disney+上线。故事改编自姜草的同名漫画，由《尸战朝鲜2》、《超级市长》朴仁济导演与漫画原作者姜草携手打造，描述隐藏超能力生活於现代的孩子们，与隐藏过去痛苦的秘密的父母们，共同面对跨越世代的巨大危险的超能力动作英雄故事。高允贞在剧中饰演张熙秀，是位拥有「再生能力」的高中生。

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