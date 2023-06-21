終於等到這部！柳承龍、趙寅成、韓孝周、車太鉉主演《Moving 異能》首版預告，看完以為在看電影啊～

新劇《Moving 異能》講述隱藏超能力生活於現在的孩子們，與隱藏過去痛苦的秘密的父母們共同面對跨越世代的巨大危險的超能力動作英雄故事。

今日（21日）公開了預告：以擁有飛翔在天空的特別超能力的「金奉錫」的故事開始，乍一看,他似乎躺在地上平凡地睡著了，貼在自己房間的天花板上睡得很香，充滿反轉的樣子吸引大家的視線。他和張熙秀分享的「不一樣？不會很奇怪嗎？」張熙秀：「哪理奇怪？」



接著，從眼神堅韌的張周元（柳承龍 飾）開始，李美賢（韓孝周 飾）、金斗植（趙寅成 飾）、全介道（車太鉉 飾）Frank（柳承範 飾）、李在萬（金成鈞 飾）、金奉錫（李正河 飾）、張熙秀（高允貞 飾）和姜勳（金度勳 飾）等主要角色接連登場，生動地描繪這些人物強烈又充滿個性的樣子。



最後說著：「你並不奇怪，只是比較不一樣，比較特別罷了！」隨著張熙秀堅定的台詞和所有演員的名字再次登場，真的像是電影預告啊！

而《Moving 異能》故事是改編自姜草的同名漫畫，由《屍戰朝鮮2》、《超級市長》的朴仁濟導演與漫畫原作者姜草合作打造，將在8月9日於 Disney+ 上線。

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