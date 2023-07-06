《Bromarble》柳演錫＆曹圭賢互寫「介紹信」：吻戲特別厲害＆瘋狂喜歡女團 VS 喜歡喝酒

《Bromarble》是以杜拜為背景，一邊享受旅行、一邊玩「現實版大富翁」的全新綜藝真人秀。

近日陸續公開預告，除了模仿《換乘戀愛》與前任見面的場景外，還有個前任給自己的寫的介紹信的環節，沒想到在《Bromarble》中出現介紹信這段 XD

曺圭賢寫道「我的朋友演錫～是愛情片、動作片、犯罪驚悚片，不分題材的『演技天才』，特別是演錫的吻戲，特別厲害！」唸到吻戲這段柳演錫還害羞笑了。曺圭賢提到兩人是通過音樂劇認識，因為有很多共同點，所以很快就變親近了，還強調「本來美男之間很快就相通的」。

之後還說人們眼中的柳演錫是很紳士、很穩重的，但了解之後...瘋狂喜歡女團（大家可以去複習《出差十五夜》，You～～and～～I～～柳Nine～～）、喜歡逗人家笑。曺圭賢還誇下海口會把演員柳演錫培養成綜藝人的 XD



柳演錫則寫下「圭賢是我見過的朋友中最多才多藝的，唱歌、音樂劇、綜藝還有...喝酒都很擅長」，雖然大家以為他只是愛喝酒的「曹酒鬼」，但是是個很享受風流的朋友；大家可能會覺得他對哥哥們沒大沒小的傢伙，但是是比任何人都講義氣的朋友。柳演錫：「我能空手進入綜藝屆，都是因為我的朋友圭賢。」



另外，《Bromarble》由李昇基、柳演錫、池錫辰、李東輝、曹世鎬、Super Junior曹圭賢、SEVENTEEN Joshua & Hoshi出演，將在7月21日首播。

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