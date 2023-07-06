車太鉉二次出演《藉口罷了》！這次帶上趙寅成、韓孝周，一起宣傳新劇《Moving 異能》

上次車太鉉和柳演錫出演《藉口罷了》，讓MC劉在錫的「血壓」不斷飆升（笑）期待這次也會有爆笑的化學反應！

‎將於下月（8月）9日在Disney+上線的新劇《Moving 異能》，改編自姜草的同名漫畫，由《屍戰朝鮮2》、《超級市長》朴仁濟導演與漫畫原作者姜草攜手打造，描述隱藏超能力生活於現代的孩子們，與隱藏過去痛苦的秘密的父母們，共同面對跨越世代的巨大危險的超能力動作英雄故事。







《Moving 異能》斥資500億製作，演員名單超長且星光熠熠‎，包含：柳承龍、韓孝周、趙寅成、金成均、車太鉉、柳承範、金希沅、李正河、高允貞、郭善英、金信祿、朴喜洵等，是即便拆開都足夠拍好幾部劇的程度！新劇開播在即，宣傳活動也悄悄展開。據消息指出，車太鉉、趙寅成與韓孝周將出演劉在錫主持的網路綜藝《藉口罷了》。

特別的是，‎此次為車太鉉二次出演《藉口罷了》‎。第一次他與柳演錫在今年初（2023年）為宣傳電影《超完美狗保姆》而來到節目，最奇怪也最有趣的是，話題不是圍繞在電影上，而是在「年齡」。三人吵吵鬧鬧，劉在錫多次「血壓飆升」，他還為這集節目下了結論：「我和他們不合！」不曉得車太鉉再來，劉在錫的反應會是如何呢XD

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