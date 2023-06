ATEEZ最新迷你9輯世界級認證 橫掃韓、日、美音樂榜 下週末台北初體驗

韓國大勢男團ATEEZ即將於7月8日首度來台開唱,八位成員也特別錄製問候影片,竟然脫口而出「不敢相信」,完全跟上台灣流行語,而他們的最新迷你9輯《THE WORLD EP.2 : OUTLAW》更是開出紅盤,接連在韓國音樂節目、日本公信榜甚至美國告示牌排行榜都拿到絕佳名次,成為名符其實的「世界級」。

ATEEZ從去年開始的世界巡迴的總移動距離,換算起來等於繞了地球兩圈,出道五年即將首度來台開唱,對於第一次要和台灣的ATINY(粉絲暱稱)面對面,除了旼琦有感而發的表示對於要去台灣這件事情好不真實,而鍾浩在一旁竟突然說出「不敢相信!」,要大家請再稍待片刻,並相約演唱會見,歌迷們也可以先聽最新作品好好預習。



此外,ATEEZ在6月所推出的最新迷你9輯《THE WORLD EP.2 : OUTLAW》,首週賣出約150萬張,也在韓國SBS MTV「THE SHOW」連霸兩週冠軍,在日本的ORICON公信榜則空降專輯綜合榜,甚至在美國Billboard 告示牌排行榜,也拿下TOP 200的第2名,成為韓國四大經紀公司以外,唯一締造如此成績的韓國團體,主打歌「BOUNCY」在YouTube瀏覽已破3500萬次,並打入全球百大熱門音樂影片。



2023 ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN TAIPEI將於7月8日(星期六)晚間在南港展覽館1館舉行,演唱會門票正在KKTIX熱賣中,票價為新台幣6200、5300、4000、3000元等四種,而最新迷你9輯《THE WORLD EP.2 : OUTLAW》也已經在台灣各大音樂串流平台上架,更多演唱會相關訊息請洽主辦單位華藝娛樂官方臉書專頁。

