SHINee泰民退伍3個月瘦出腹肌！笑談苦惱：「瘦的時候讓我多吃，胖了又不喜歡」

泰民今年退伍後為了以最佳狀態展開活動，一天只吃一餐、做2次有氧運動，不到3個月就瘦了超過6kg，真的太有偶像覺悟~

SHINee為紀念正規八輯製作的回歸特別節目《SHINee's 15m》近日公開，三位成員展開友情之旅，出道15年第一次一起露營、烤肉、邊吃邊聊。 Key感慨最近為準備回歸很少像這樣正常吃飯，以前被要求減肥時很不爽，現在又被說太瘦了，忍不住吐槽：「不是你們讓我減肥嗎！瘦了又說胖點健康，我們的工作就沒有中間值。」



泰民也有同感：「胖的時候被說『原來泰民也會長肉啊』，瘦下來又叫我胖一點？ 可是真胖了大家又不喜歡。」 當藝人真是左右為難~（珉豪就不管不顧地埋頭吃飯XD）



其實泰民吐槽歸吐槽，內心已深刻認識到偶像界的真理就是適度的瘦。 泰民服兵役期間自曝胖了10kg，4月初退伍直播時捏著臉頰肉肉透露正在減肥，請大家不用擔心。





6月底公開的《全知幹預視角》裡，泰民透露自己最重時有72kg，通過一天只吃一餐的方式減到66kg，遇到平台期時甚至把這一餐精簡成優格或沙拉，搭配每天兩次有氧運動。

果然在6月23日至25日的演唱會上，泰民帶著棱角分明的「搓衣板腹肌」回來了！演唱新歌《JUICE》時自然地撩起上衣，更是相當火辣：



230625 백설콘 #태민



오늘 옷 찢어버릴 기세였음 복근이 ..... 미쳤어요 pic.twitter.com/g3S2LbDCpo — & (@_YOUREMYSAVIOR) June 25, 2023

剛退伍時的肉肉臉也變回瓜子臉：



韓網友對泰民帶矛盾心情十分有共鳴，雖然不少人說肉肉的臉頰也很可愛，但確實瘦下來更有sexy的感覺：「哪裡胖了，再胖點都不顯胖」、「泰民退伍後「對藝人來說，瘦確實是真理」、「我家偶像也是只有長胖的時候被罵」、「偶像圈就是臉有點浮腫都會被說沒好好管理，孩子們辛苦了」、「 不止對偶像，韓國人大部份都是別人胖時叫人減肥、瘦了又叫人增重」、「又要瘦又要有肌肉，偶像真的是極限職業」。



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