ATEEZ最新迷你9辑世界级认证 横扫韩、日、美音乐榜 下周末台北初体验

韩国大势男团ATEEZ即将於7月8日首度来台开唱，八位成员也特别录制问候影片，竟然脱口而出「不敢相信」，完全跟上台湾流行语，而他们的最新迷你9辑《THE WORLD EP.2 : OUTLAW》更是开出红盘，接连在韩国音乐节目、日本公信榜甚至美国告示牌排行榜都拿到绝佳名次，成为名符其实的「世界级」。

ATEEZ从去年开始的世界巡回的总移动距离，换算起来等於绕了地球两圈，出道五年即将首度来台开唱，对於第一次要和台湾的ATINY（粉丝昵称）面对面，除了旼琦有感而发的表示对於要去台湾这件事情好不真实，而钟浩在一旁竟突然说出「不敢相信！」，要大家请再稍待片刻，并相约演唱会见，歌迷们也可以先听最新作品好好预习。



此外，ATEEZ在6月所推出的最新迷你9辑《THE WORLD EP.2 : OUTLAW》，首周卖出约150万张，也在韩国SBS MTV「THE SHOW」连霸两周冠军，在日本的ORICON公信榜则空降专辑综合榜，甚至在美国Billboard 告示牌排行榜，也拿下TOP 200的第2名，成为韩国四大经纪公司以外，唯一缔造如此成绩的韩国团体，主打歌「BOUNCY」在YouTube浏览已破3500万次，并打入全球百大热门音乐影片。



2023 ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN TAIPEI将於7月8日（星期六）晚间在南港展览馆1馆举行，演唱会门票正在KKTIX热卖中，票价为新台币6200、5300、4000、3000元等四种，而最新迷你9辑《THE WORLD EP.2 : OUTLAW》也已经在台湾各大音乐串流平台上架，更多演唱会相关讯息请洽主办单位华艺娱乐官方脸书专页。

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