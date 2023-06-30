Got7 BamBam看診在屁股打針，護理師打完竟做鳥寶寶手勢！Super Junior利特、朴栖含也有類似經驗XD

GOT7 BamBam 27日來到隊友榮宰主持的廣播節目《GOT7榮宰的好朋友》作客，聊到一則故事不僅觀眾笑翻，他們自己也笑到不行。



事情是這樣的，BamBam說他前一天身體不適去看診，打了一針在屁股，結果護理師替他打完就做了GOT7粉絲「鳥寶寶」的手勢，BamBam比完手勢就忍不住拍手大笑，榮宰一開始似乎不可置信，後來才大笑出聲。



BamBam坦承很尷尬，但說「我們已經10年了，這種程度也沒關係了」，也解釋自己褲子沒有全脫，只脫一點點，榮宰回應：「護理師應該很開心，是新的體驗吧！」也持續替BamBam感到尷尬，BamBam說：「就是人的身體嘛！都平等。」



（榮宰還疑似在聽BamBam經驗的當下，下意識撫摸自己的屁股！？）



（完整廣播節目）



在聽完BamBam這尷尬又好笑的經驗後，也有Super Junior粉絲E.L.F.聯想自家隊長利特的經驗，2019年他在綜藝上曝光自己體檢的過程，其中一項是照大腸內視鏡，他後來透露一直輔助自己的護理人員向他告白從小就是粉絲。聽到這裡，和他通話中的始源和其他主持人都笑說「大腸鏡的照片都被看光了」，而他舒眠期間的糗樣大概也被看光了吧！



演出BL劇《語意錯誤》爆紅的朴栖含，也說過自己因為不舒服去看診，沒有裝髮也沒有化妝卻被護理師認出來，而且針是打在屁股上！他鉅細靡遺地邊做動作描述：「他一邊拍著我的屁股一邊說『我有好好關注你喔』。」XDD



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