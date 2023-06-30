Got7 BamBam看診在屁股打針，護理師打完竟做鳥寶寶手勢！Super Junior利特、朴栖含也有類似經驗XD

GOT7 BamBam 27日來到隊友榮宰主持的廣播節目《GOT7榮宰的好朋友》作客，聊到一則故事不僅觀眾笑翻，他們自己也笑到不行。
#월간뱀뱀#뱀뱀 #갓세븐— GOT7 영재의 친한 친구 (@mbcbf_ever) June 27, 2023
셀카도 야무지게 찍었달
#쏠메짱 #아가새짱 #달밤즈짱#MBC #RADIO #GOT7영재의친한친구 #친한친구 #친친 #달친친 #달디 #GOT7 #갓세븐 #영재 #YOUNGJAE pic.twitter.com/rW9kG1tnPV
事情是這樣的，BamBam說他前一天身體不適去看診，打了一針在屁股，結果護理師替他打完就做了GOT7粉絲「鳥寶寶」的手勢，BamBam比完手勢就忍不住拍手大笑，榮宰一開始似乎不可置信，後來才大笑出聲。
BamBam坦承很尷尬，但說「我們已經10年了，這種程度也沒關係了」，也解釋自己褲子沒有全脫，只脫一點點，榮宰回應：「護理師應該很開心，是新的體驗吧！」也持續替BamBam感到尷尬，BamBam說：「就是人的身體嘛！都平等。」
나 뱀뱀, 아가새에게 엉덩이를 ··· #뱀뱀 #BamBam @BamBam1A #영재 #달디 #친친 #GOT7영재의친한친구 @GOTYJ_Ars_Vita @mbcbf_ever pic.twitter.com/NJekmtmFdJ— 새싹 ◡̎ (@ninetwentynine_) June 27, 2023
（榮宰還疑似在聽BamBam經驗的當下，下意識撫摸自己的屁股！？）
230627— 갓벽 (@gotbyeok) June 27, 2023
아 영재ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ뱀뱀 엉덩이 주사쎃에 너무 몰입한 나머지 손을 한동안
이것도 너무 귀여웠음ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ큐ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ#영재 #친친 #달디 #GOT7영재의친한친구 @GOTYJ_Ars_Vita @mbcbf_ever pic.twitter.com/vQavgrDNUp
（完整廣播節目）
在聽完BamBam這尷尬又好笑的經驗後，也有Super Junior粉絲E.L.F.聯想自家隊長利特的經驗，2019年他在綜藝上曝光自己體檢的過程，其中一項是照大腸內視鏡，他後來透露一直輔助自己的護理人員向他告白從小就是粉絲。聽到這裡，和他通話中的始源和其他主持人都笑說「大腸鏡的照片都被看光了」，而他舒眠期間的糗樣大概也被看光了吧！
演出BL劇《語意錯誤》爆紅的朴栖含，也說過自己因為不舒服去看診，沒有裝髮也沒有化妝卻被護理師認出來，而且針是打在屁股上！他鉅細靡遺地邊做動作描述：「他一邊拍著我的屁股一邊說『我有好好關注你喔』。」XDD
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