南宮珉婚後首個綜藝是《劉QUIZ》！兩MC曾聽陳雅凜談戀愛故事，要換聆聽另個當事人說法啦～

根據昨(29)日《日刊體育》、《OSEN》等報導,南宮珉將出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》,錄影日期未定。

演技與收視保證的演員南宮珉,不常上綜藝節目,但曾幾度擔任實境綜藝節目《我獨自生活》嘉賓創話題,觀眾還可以從這幾次的集數看出他的大轉變,從過往的「奶油小生」搖身一變「肌肉浩克」,而他上一次參與綜藝節目就是大變身過後的《我獨自生活》了,已是2021年的事情。



睽違近2年,南宮珉要再次登場綜藝節目,是劉在錫與曹世鎬主持的人氣脫口秀《劉QUIZ ON THE BLOCK》,南宮珉將會繼2019年的《Happy Together 4》時隔多年再與劉在錫見面。



由於是南宮珉婚後第一個登上的節目,大家都相當期待他會談述自己和妻子陳雅凜的愛情故事,在此前《劉QUIZ ON THE BLOCK》已「問出了」‎具俊曄與大S、‎孫藝真與玄彬、太陽與閔孝琳等明星夫婦的愛情故事。



有趣的是,劉在錫與曹世鎬其實在2019年就在《Happy Together 4》聽過南宮珉與陳雅凜的愛情故事了,不過那時是陳雅凜的說法,陳雅凜講述了如何和南宮珉相識,南宮珉又是如何追求他,看來接下來兩名主持人與觀眾能在《劉QUIZ ON THE BLOCK》「聽聽另個當事人說法」了。



