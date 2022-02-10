太甜了吧！「國民初戀」孫藝真做客下週《劉QUIZ》，預告片中燦笑暗示：炫彬就是她的初戀

昨晚播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》公開下期預告，嘉賓孫藝真被問到「國民初戀的初戀」時，微笑回應說：「現在的戀愛就是初戀！」

tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》下周將播出「我腦海中的OOO特輯」，孫藝真作為重磅嘉賓登場，節目組介紹她是「我腦海中的永遠的國民初戀」。



漫畫家李末年代替曹世鎬當MC，問孫藝真「大家很好奇國民初戀的初戀故事」，孫藝真表示：「現在的戀愛就是初戀。 」讓劉在錫笑翻XD



孫藝真和炫彬2018年因合作電影《極智對決》（智命談判）相識，2019年再度合作電視劇《愛的迫降》後經常和其他演員們一起聚餐，還在百想藝術節被拍到互相偷瞄的甜蜜瞬間，加上兩人都是高爾夫球愛好者，有很多共同話題。 多次爆出緋聞後，直到去年1月1日被D社公開約會照片終於正式承認戀情，現在很多網友都在敲碗等甜蜜婚訊~



預告片裡孫藝真還分享了童年趣事：「五六歲時和媽媽一起搭巴士，聽到別人說我很漂亮，回家之後就對著鏡子看：漂亮是什麼？ 」節目組還找出孫藝真用金明民的領帶擦眼淚、試圖搞笑的照片記錄，感覺下一期節目也會超好笑，必追不可啦！



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