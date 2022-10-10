回顧南宮珉&陳雅凜戀愛故事♥ 相差11歲最初僅男方有好感，決定交往那刻陳雅凜開起玩笑差點傷對方心XD

兩人在節目上分別提對對方都瀰漫著幸福感，超可愛的啦～♥

南宮珉與陳雅凜7日步入禮堂，從戀人升格為夫妻。兩人從公開戀愛以來愛得低調，幾乎沒有公開同框，不過上節目被問到彼此總是有問必答。



南宮珉2015年自編自導短篇電影《Light My Fire》認識了小11歲的模特兒陳雅凜，而後進一步交往，隔年爆出緋聞便承認交往事實。南宮珉與陳雅凜都在節目上說明決定交往的契機，雖然是南宮珉親自在演員試鏡上挑選了5位人選中的陳雅凜，但拍攝電影的過程是沒有火花的，直到某次聚餐才搭上線。

演員梁朱浩和南宮珉本為好友，也應邀演出《Light My Fire》，在電影殺青過後，南宮珉才知道梁朱浩也是陳雅凜在經紀公司的演技老師。經由梁朱浩牽線，南宮珉和陳雅凜就在一場聚餐上交換了聯絡方式。

▼《Light My Fire》劇照，左上為梁朱浩，右上為陳雅凜



梁朱浩似乎隱隱約約發現南宮珉對陳雅凜有好感，有時候就會有意無意的問南宮珉：「雅凜今天會來上表演課，你要一起吃飯嗎？」就此促成一段良緣。



陳雅凜詳細提及過程，表示南宮珉會問她許多事情，包括有沒有男朋友、和兄弟姐妹關係如何，便感受到南宮珉對自己有意思。不過，陳雅凜直言當下自己對南宮珉毫無意思，甚至覺得「很有負擔」。



久而久之，陳雅凜被南宮珉的坦率與純真所感動，漸漸敞開了心房。南宮珉最後用Kakao Talk告白：「我很喜歡你，能相信我一次，和我交往嗎？」結果陳雅凜的玩心大起，約南宮珉出來見面卻打槍人家！



南宮珉被拒絕後馬上裝作豁達的問：「那為什麼還要見面？」陳雅凜才說是開玩笑的，南宮珉笑了出來：「什麼啊，這怎麼能夠開玩笑？」這天就成了兩人的交往「第1天」。



陳雅凜還透露南宮珉私下是很愛撒嬌的人，南宮珉稱她為「寶貝啊」（애기야），她稱南宮珉「Honey」。南宮珉也曾甜蜜的說道：「她在我眼中就是孩子，我才叫她『寶貝啊』。」笑眼藏不住幸福。



南宮珉近幾年演藝生涯可說是不斷登峰造極，兩度獲得SBS與MBC演技大賞，感言都不忘感謝支持著自己的陳雅凜。愛情長跑了7年也總算修成正果，婚禮上媒人梁朱浩沒有缺席，南宮珉亦在隔天親自發文感謝為他們祝福的人們。

▼梁朱浩：「婚禮上那隻一直緊緊握著的手～請永遠握著♡ 讓心變得溫暖美麗的婚禮♡ #世紀情侶 #南宮珉 #陳雅凜 #很感謝 #祝你們幸福」



▼南宮珉：「我是演員南宮珉，#感謝 真心祝福的所有人，以後會更幸福、更努力的生活♥」



南宮珉與陳雅凜的婚禮就此畫下了美好句點，而他們人生的新篇章正要展開，祝福兩位新婚快樂♥ 最後附上上述節目片段，包括《Radio Star》、《Happy Together 4》與《認識的哥哥》，以及南宮珉兩次大賞奪獎影片。











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