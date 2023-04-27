太陽做客《劉QUIZ》詳述《眼、鼻、口》與閔孝琳的幕後故事，欣喜透露18個月兒子「越長越像太太」

昨晚這期《劉QUIZ ON THE BLOCK》請來了時隔6年回歸的BIGBANG成員太陽，結婚多年的他仍對妻子閔孝琳讚不絕口，還首次透露《眼、鼻、口》的創作和拍攝幕後故事，幸福人夫全程不斷撒糖XD

太陽透露因為從小就立志走音樂道路，所以青少年時光都在學校和練習室度過，完全沒有戀愛經驗，紅起來之後被人要走聯絡方式也木訥不懂回應。 直到拍攝《凌晨1點》MV時臨時請來閔孝琳擔任女主角，工作人員都說應該請她吃飯表達感謝，沒想到一聊相當合拍。之後兩人繼續聯絡和見面、順理成章就走到一起，令太陽感到：「如果是這個人，會想要結婚。」



但隨後BIGBANG迎來事業高峰、不斷在全球巡演，太陽也幾乎都不在韓國，加上缺乏經驗不懂維繫而導致分手，連他自己都覺得當時一定令閔孝琳十分鬱悶。 太陽：「包含那時思念心情的歌就是《眼、鼻、口》。」



好在歌曲製作過程中兩人就和好了XD太陽給閔孝琳聽這首為她而寫的歌，她也非常喜歡。 不僅MV結尾巨幅海報用了閔孝琳的照片，婚禮上太陽也把這首歌唱給閔孝琳聽，超級甜~



此外，太陽還透露兒子現在已經18個月、開始會走路和認出爸爸媽媽，剛出生時像爸爸、現在則越來越像媽媽，還因為過於俊俏經常被誤會是女兒XD



目前閔孝琳的生活重心還在照顧小孩，但太陽透露她擁有過人的直覺和品味，對於新專輯都給出不少idea，例如服裝、舞台表情、 上綜藝的表現等等，太陽也十分欣賞、盡量照辦。 曹世鎬感慨他不愧是寵妻魔人，太陽笑說「寵妻魔人」這封號令他感到負擔，因為閔孝琳會跟他開玩笑說：「身為一名寵妻魔人，你不應該再對我好一點嗎？」XD



節目中太陽現場唱了《眼、鼻、口》《只看著我》以及剛剛發行的新歌《Seed》，深情又透亮的唱腔讓小編雞皮疙瘩都起來，久違看到太陽重啟活動真的太開心啦：



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