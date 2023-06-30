《有院子的家》林智妍失控暴食演技太精彩！從喪夫炸醬麵、出殯湯飯到事成後的水果「暴食三部曲」

最近剛開播的懸疑電視劇集《有院子的家》，劇情描述兩個看似無相關的女性林智妍與金泰希，卻因林智妍老公的死亡而人生開始有所連結。本週播出的第三與第四集裡，林智妍在告別式場的誇張瘋狂暴怒演技，以及她繼炸醬麵後怒吃超燙湯飯與大蘋果的畫面，引發話題討論。

而林智妍在《有院子的家》從第二集當中就開始出現「喪夫吃播」的演出，劇中她所飾演的秋尚恩，因受到丈夫的家暴而隱忍，在聽見丈夫死訊並確認遺體之後，她走進炸醬麵店，大口大口的吃麵喝可樂，更用手拿起糖醋肉塞進嘴裡，完全不計形象的演出引發討論，更讓韓國網友們把這樣的餐點取名為「喪夫正餐」。



而在第三集當中，從告別式場出來林智妍與母親及嫂嫂一起吃飯，超熱的湯飯才端上桌，她立刻用湯匙挖起一大匙白飯加入湯裡攪拌，接著又是暴風吸入，身邊的人看了都有點擔心她如此失控。不過接著她聽見丈夫生前購買多份保險，立刻奪門而出，留下還冒著煙的湯飯。接下來也有她坐在頂樓大口啃咬蘋果的畫面，咬下去的瞬間還帶有一種怒氣，令人印象深刻。



吃飯是生活中相當重要的一件事，因此在許多韓劇與電影中也常以吃東西的畫面來傳達角色的情緒。而現今的社會中也有許多人愛看「吃播」，透過YT中的大吃畫面而得到代理滿足。而林智妍在《有院子的家》中的吃播三部曲，也強烈傳達著她對生活，對家暴夫的怨恨與不滿，成功引發觀眾們的話題討論。



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