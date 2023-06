南宫珉婚后首个综艺是《刘QUIZ》！两MC曾听陈雅凛谈恋爱故事，要换聆听另个当事人说法啦～

根据昨(29)日《日刊体育》、《OSEN》等报导,南宫珉将出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》,录影日期未定。

演技与收视保证的演员南宫珉,不常上综艺节目,但曾几度担任实境综艺节目《我独自生活》嘉宾创话题,观众还可以从这几次的集数看出他的大转变,从过往的「奶油小生」摇身一变「肌肉浩克」,而他上一次参与综艺节目就是大变身过后的《我独自生活》了,已是2021年的事情。



睽违近2年,南宫珉要再次登场综艺节目,是刘在锡与曹世镐主持的人气脱口秀《刘QUIZ ON THE BLOCK》,南宫珉将会继2019年的《Happy Together 4》时隔多年再与刘在锡见面。



由於是南宫珉婚后第一个登上的节目,大家都相当期待他会谈述自己和妻子陈雅凛的爱情故事,在此前《刘QUIZ ON THE BLOCK》已「问出了」‎具俊晔与大S、‎孙艺真与玄彬、太阳与闵孝琳等明星夫妇的爱情故事。



有趣的是,刘在锡与曹世镐其实在2019年就在《Happy Together 4》听过南宫珉与陈雅凛的爱情故事了,不过那时是陈雅凛的说法,陈雅凛讲述了如何和南宫珉相识,南宫珉又是如何追求他,看来接下来两名主持人与观众能在《刘QUIZ ON THE BLOCK》「听听另个当事人说法」了。



