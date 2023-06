《PEAK TIME》「24點」粉絲頌〈4:ever〉音源與MV公開，網：一定都要走上花路

因競演節目《PEAK TIME》誕生的限定男團TEAM 24 o'clock(팀24시、TEAM 24:00、24點),由原本分屬不同團體的金丙周、文鐘業、熙都與Gon組成,四人在並肩合作一段日子後產生了相當深厚的感情,和粉絲也是,他們獻給彼此與粉絲的專屬歌曲〈4:ever〉今(26)日已發行。

「對著蔚藍的天空雙手合十/現在我們合而為一齊心協力/Think I'm gonna be alright/即使這一瞬間結束了/不要忘記 we will/Blooming like flowers」,這首〈4:ever〉由文鐘業參與作曲,全體成員都參與作詞,寫出了對彼此的不捨得以及祝福,令粉絲感動又傷感。



MV還剪出了四人在《PEAK TIME》TOP6演唱會「Your Time」台上台下的畫面,粉絲紛紛留言「辛苦了我們24點,粉絲頌讓人很感動」、「真的是讓人很感動的粉絲頌,因為有演唱會畫面還有後台更感動了,像歌詞一樣永遠唱下去吧,24點我愛你們♥」、「親自看見24點一路走過來,希望大家未來都能走上花路!我愛你們!♥」,不少人也很感謝文鐘業經紀公司MA娛樂的推動。



24點成員們在音源與MV發行後,也用不同方式宣傳,Gon特別寫下「永遠在一起Forever」加上四葉幸運草符號。



最後附上24點昨日在釜山演唱會演唱的〈4:ever〉吧!最後那聲大吼「各位,真的很愛你們」TT,四個人一定都要走上花路!



