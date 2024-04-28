徐睿知挺過負面爭議，時隔三年開通IG更新美照！燦爛笑容不到兩天吸引將近50萬人追蹤

知名演員徐睿知從2020年與金秀賢主演韓劇《雖然是精神病但沒關係》爆紅、之後的作品《夏娃的醜聞》和《迴憶》，沉寂了一段時間讓大家看到她的最新狀況的美貌令人非常驚艷！

26日，演員徐睿知開通了個人IG，開始與粉絲們交流，一連發出的三張照片更新美貌令許多網友感到吃驚，也有許多為她回歸而加油打氣的留言。

照片中，徐睿知穿著寬大舒適的牛仔褲和淺藍色襯衫，看起來相當自在愉快。 這張日常生活的照片，從燦爛笑容到與熟人擁抱（韓媒寫的是造型師）看起來相當自然。





2021年時，徐睿知被爆出操控前男友演員金正賢一事，要他在拍戲時對別人擺臭臉、要求修改劇本，不能與當時的女主徐玄演感情戲...等，當時徐睿知承認與金正賢交往過，但否認操縱他一事。之後又出現了她工作態度差、造假學歷、採訪說謊...等各種爭議，之後中斷了演藝活動。中間曾以電視劇《夏娃的醜聞》復出、事先拍攝完的電影《迴憶》上映，此次更新又再度引發關注，網友猜想她可能有新作品要回歸大眾視野了。





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