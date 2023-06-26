【韓網熱帖】《新西遊記》vs《Biong Biong地球娛樂室》比較喜歡哪個？

大家會如何選擇呢？

原PO主問大家：《新西遊記》vs《Biong Biong地球娛樂室》比較喜歡哪個？

韓國網友評論：

1. 我更喜歡《地球娛樂室》，有一種女子高中生的氛圍，很新穎，《新西遊記》只有搞笑的部份好看，《地球娛樂室》是所有的內容都很有趣

2. 雖然《地球娛樂室》是目前綜藝界的大勢，但它也無法和《新西遊記》比較

3.《新西遊記》什麼時候回歸，即使是同樣的內容我也覺得很有趣

4. 不想在電視上看到賭博、醉酒駕駛等劣跡藝人的樣子

5.《新西遊記》的陣容年紀偏大，他們提到的故事和歌曲好多都已經很老了，觀眾根本不知道，《地球娛樂室》比較適合現在年輕人

6.《地球娛樂室》就是《新西遊記》的女版吧，再有趣也比不過元祖

7.《新西遊記》更像是一群人去玩樂，更加輕鬆

8. 只有我一個人覺得《新西遊記》越到後面越無趣嗎

9.《地球娛樂室》只適合看一遍，《新西遊記》適合反覆觀看

10.《地球娛樂室》裡的嘉賓沒有任何負面消息，而且也很有趣

出處： https://www.instiz.net/pt/7401271?green=1

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