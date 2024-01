文鐘業3月16日來台舉辦「2024 Moon Jong Up Concert [SOMEthing comes up] in Taipei」

自去年11/26(日)在個人第二張迷你專輯「SOME」見面會上,韓系實力派歌手文鐘業就親自對現場所有粉絲承諾,保證會用最快速度再來台北,而且下回見面時,就是以「專場」形式相聚

眼見粉絲對他發出聲聲期盼,寵粉的他不讓大家整天心懸掛在那裡,因此便當下霸氣的與大家相約這天到來,果然文鐘業沒食言,確定在3/16(六)晚上6:00於新北市政府多功能集會堂舉辦「2024 Moon Jong Up Concert [SOMEthing comes up] in Taipei」專場,而他也開心表示:「我說到做到要來跟大家見面,現在換你們也要做到,3/16期待看到大家,我會帶來最精彩的舞台,請務必都要來現場同歡喔!」。

自推出個人第二張迷你專輯「SOME」大獲好評,銷售開出紅盤後,音樂實力超強的文鐘業便接獲來自各地的演出邀請,工作行程沒斷過,期間他還得到「TENASIA ARTIST TOP TEN」所舉辦的「2023年12月K-POP BOY BRAND」票選冠軍,同時也是「2023年決算K-POP BOY BRAND」總票選亞軍,可見他的超人氣銳不可擋,得到此殊榮肯定,文鐘業謙虛表示:「一切都是粉絲凝聚了力量,能受到這樣的愛戴,此刻的我非常幸福,覺得要更努力、更不能放棄,我要做出最好的音樂作品回報粉絲,這是我的感激之意!」。

說到專場,文鐘業從1/13澳門場開始起跑,一路從大阪、東京再到台北等地,文鐘業對專場的演出細節要求甚高,無不親力親為針對每個段落一練再練,目前已全面進入準備期的他,將會帶來最棒的演出,而在這場[SOMEthing comes up]演唱會中,粉絲也不妨期待,當天他親自唱給你聽哪些歌曲!收到莫大支持,文鐘業專場上,除了帶來精彩舞台,福利也是令人尖叫的好,有全區海報、小卡與全區擊掌,依照不同票價也有不同福利,其中最珍貴的,莫過於簽名海報、簽名拍立得,還有觀賞採排,以及與他一對一的合照,文鐘業期待用最大誠意,讓當天所有粉絲帶著幸福賦歸。





即將於3/16(六)晚上6:00於新北市政府多功能集會堂舉辦,韓系實力派歌手文鐘業「2024 Moon Jong Up Concert [SOMEthing comes up] in Taipei」專場,啟售日為1/27(六)上午11:00於Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台全面開賣,票價訂為座席A區NT$5,500、座席B區NT$4,600、座席C區NT$3,600與身心席NT$2,600,購票粉絲並享有全區海報與小卡、全區擊掌,以及觀賞彩排、1對1合照抽20名、團體合照每20人一組共抽300名、簽名海報100名與簽名拍立得40名等超豐富福利,更多活動詳情,請上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉絲團:https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG:https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查詢。



節目名稱:2024 Moon Jong Up Concert [SOMEthing comes up] in Taipei

演出日期:2024年3月16日(六)

入場時間:17:00(依現場實際情況而定)

演出時間:18:00

演出地點:新北市政府多功能集會堂

演出地址:新北市板橋區中山路1段161號3樓

活動票價:座席A區 NT$5,500 / 座席B區 NT$4,600 / 座席C區 NT$3,600 / 身心席NT$2,600

起售時間:2024/1/27 11:00

購票方式:Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台(全面開賣)

身障購買:Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址:https://reurl.cc/67v8Qk

主辦單位:SHOW Office Entertainment.co.ltd、Ticket Plus遠大售票

資料提供:SHOW Office、Ticket Plus遠大售票

