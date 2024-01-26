文鐘業3月16日來台舉辦「2024 Moon Jong Up Concert [SOMEthing comes up] in Taipei」

自去年11/26（日）在個人第二張迷你專輯「SOME」見面會上，韓系實力派歌手文鐘業就親自對現場所有粉絲承諾，保證會用最快速度再來台北，而且下回見面時，就是以「專場」形式相聚

眼見粉絲對他發出聲聲期盼，寵粉的他不讓大家整天心懸掛在那裡，因此便當下霸氣的與大家相約這天到來，果然文鐘業沒食言，確定在3/16（六）晚上6：00於新北市政府多功能集會堂舉辦「2024 Moon Jong Up Concert [SOMEthing comes up] in Taipei」專場，而他也開心表示：「我說到做到要來跟大家見面，現在換你們也要做到，3/16期待看到大家，我會帶來最精彩的舞台，請務必都要來現場同歡喔！」。

自推出個人第二張迷你專輯「SOME」大獲好評，銷售開出紅盤後，音樂實力超強的文鐘業便接獲來自各地的演出邀請，工作行程沒斷過，期間他還得到「TENASIA ARTIST TOP TEN」所舉辦的「2023年12月K-POP BOY BRAND」票選冠軍，同時也是「2023年決算K-POP BOY BRAND」總票選亞軍，可見他的超人氣銳不可擋，得到此殊榮肯定，文鐘業謙虛表示：「一切都是粉絲凝聚了力量，能受到這樣的愛戴，此刻的我非常幸福，覺得要更努力、更不能放棄，我要做出最好的音樂作品回報粉絲，這是我的感激之意！」。

說到專場，文鐘業從1/13澳門場開始起跑，一路從大阪、東京再到台北等地，文鐘業對專場的演出細節要求甚高，無不親力親為針對每個段落一練再練，目前已全面進入準備期的他，將會帶來最棒的演出，而在這場[SOMEthing comes up]演唱會中，粉絲也不妨期待，當天他親自唱給你聽哪些歌曲！收到莫大支持，文鐘業專場上，除了帶來精彩舞台，福利也是令人尖叫的好，有全區海報、小卡與全區擊掌，依照不同票價也有不同福利，其中最珍貴的，莫過於簽名海報、簽名拍立得，還有觀賞採排，以及與他一對一的合照，文鐘業期待用最大誠意，讓當天所有粉絲帶著幸福賦歸。





即將於3/16（六）晚上6：00於新北市政府多功能集會堂舉辦，韓系實力派歌手文鐘業「2024 Moon Jong Up Concert [SOMEthing comes up] in Taipei」專場，啟售日為1/27（六）上午11：00於Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台全面開賣，票價訂為座席A區NT$5,500、座席B區NT$4,600、座席C區NT$3,600與身心席NT$2,600，購票粉絲並享有全區海報與小卡、全區擊掌，以及觀賞彩排、1對1合照抽20名、團體合照每20人一組共抽300名、簽名海報100名與簽名拍立得40名等超豐富福利，更多活動詳情，請上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉絲團：https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG：https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查詢。



節目名稱：2024 Moon Jong Up Concert [SOMEthing comes up] in Taipei

演出日期：2024年3月16日（六）

入場時間：17：00（依現場實際情況而定）

演出時間：18：00

演出地點：新北市政府多功能集會堂

演出地址：新北市板橋區中山路1段161號3樓

活動票價：座席A區 NT$5,500 / 座席B區 NT$4,600 / 座席C區 NT$3,600 / 身心席NT$2,600

起售時間：2024/1/27 11：00

購票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台（全面開賣）

身障購買：Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址：https://reurl.cc/67v8Qk

主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd、Ticket Plus遠大售票

資料提供：SHOW Office、Ticket Plus遠大售票

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