久等了～《PEAK TIME》M.O.N.T半年來台3次圈無數粉，終於要完整體回歸！

今（25）日，FM娛樂宣布旗下男團M.O.N.T（Bitsaeon、Narachan、Roda）明年2月將攜全新迷你專輯回歸。

M.O.N.T 2019年出道，2022年到2023年趁著隊長Narachan當兵的軍白期，成員Bitsaeon和Roda參與了男團競演節目《PEAK TIME》，兩人以超強唱功、Rap實力還有帶動氣氛的能力累積人氣，最終在決賽拿下第六名。



隨著《PEAK TIME》TOP6巡演，M.O.N.T Bitsaeon與Roda來台灣兩次，中間還受邀一次專場演出，短短半年共來台三次。兩人穩定的表演實力與誠意，還有逗趣的談話，圈了更多粉絲。

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巡演的TOP6裡，DKB都回歸了三次，VANNER也將二次回歸，僅剩M.O.N.T、BAE173和24點部分團員尚未回歸發新輯，粉絲都很焦急，如今總算是等到M.O.N.T消息。M.O.N.T 2月的回歸將是繼2020年第三張迷你專輯《Listen Up!》後，歷經軍白期，時隔3年4個月三人完整體回歸。

▼迷三《Listen Up!》主打歌〈ANTI-HERO〉



在此之前，M.O.N.T逢出道5週年會在首爾西大門延南場舉行「Back to the Beginning RESTART」照片展覽（12/30～1/7），會展現這些年點點滴滴與對未來的報負。稍早M.O.N.T也公開了最新的聖誕禮物。



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