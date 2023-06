《PEAK TIME》「24点」粉丝颂〈4:ever〉音源与MV公开，网：一定都要走上花路

因竞演节目《PEAK TIME》诞生的限定男团TEAM 24 o'clock(팀24시、TEAM 24:00、24点),由原本分属不同团体的金丙周、文钟业、熙都与Gon组成,四人在并肩合作一段日子后产生了相当深厚的感情,和粉丝也是,他们献给彼此与粉丝的专属歌曲〈4:ever〉今(26)日已发行。

「对著蔚蓝的天空双手合十/现在我们合而为一齐心协力/Think I'm gonna be alright/即使这一瞬间结束了/不要忘记 we will/Blooming like flowers」,这首〈4:ever〉由文钟业参与作曲,全体成员都参与作词,写出了对彼此的不舍得以及祝福,令粉丝感动又伤感。



MV还剪出了四人在《PEAK TIME》TOP6演唱会「Your Time」台上台下的画面,粉丝纷纷留言「辛苦了我们24点,粉丝颂让人很感动」、「真的是让人很感动的粉丝颂,因为有演唱会画面还有后台更感动了,像歌词一样永远唱下去吧,24点我爱你们♥」、「亲自看见24点一路走过来,希望大家未来都能走上花路!我爱你们!♥」,不少人也很感谢文钟业经纪公司MA娱乐的推动。



24点成员们在音源与MV发行后,也用不同方式宣传,Gon特别写下「永远在一起Forever」加上四叶幸运草符号。



最后附上24点昨日在釜山演唱会演唱的〈4:ever〉吧!最后那声大吼「各位,真的很爱你们」TT,四个人一定都要走上花路!



