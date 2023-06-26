《PEAK TIME》「24点」粉丝颂〈4:ever〉音源与MV公开，网：一定都要走上花路

因竞演节目《PEAK TIME》诞生的限定男团TEAM 24 o'clock（팀24시、TEAM 24:00、24点），由原本分属不同团体的金丙周、文钟业、熙都与Gon组成，四人在并肩合作一段日子后产生了相当深厚的感情，和粉丝也是，他们献给彼此与粉丝的专属歌曲〈4:ever〉今（26）日已发行。

「对著蔚蓝的天空双手合十／现在我们合而为一齐心协力／Think I'm gonna be alright／即使这一瞬间结束了／不要忘记 we will／Blooming like flowers」，这首〈4:ever〉由文钟业参与作曲，全体成员都参与作词，写出了对彼此的不舍得以及祝福，令粉丝感动又伤感。



MV还剪出了四人在《PEAK TIME》TOP6演唱会「Your Time」台上台下的画面，粉丝纷纷留言「辛苦了我们24点，粉丝颂让人很感动」、「真的是让人很感动的粉丝颂，因为有演唱会画面还有后台更感动了，像歌词一样永远唱下去吧，24点我爱你们♥」、「亲自看见24点一路走过来，希望大家未来都能走上花路！我爱你们！♥」，不少人也很感谢文钟业经纪公司MA娱乐的推动。



24点成员们在音源与MV发行后，也用不同方式宣传，Gon特别写下「永远在一起Forever」加上四叶幸运草符号。



最后附上24点昨日在釜山演唱会演唱的〈4:ever〉吧！最后那声大吼「各位，真的很爱你们」TT，四个人一定都要走上花路！



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