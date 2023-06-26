ZEROBASEONE（ZB1）出道專輯預售突破78萬張破K-POP紀錄！概念照又帥一波獲好評
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ZEROBASEONE（ZB1）出道專輯預售突破78萬張破K-POP紀錄！概念照又帥一波獲好評

KPOP   2023年6月26日   星期一17:30   草莓  

（封面圖源：Twitter@ZB1_official）

限定團ZEROBASEONE（ZB1）即將在7月發行首張迷你專輯《YOUTH IN THE SHADE》出道，據Genie Music透露，從21日開始預售的專輯，短短5天銷量已達78萬張，打破創下歷代K-POP團體出道專輯的預售紀錄，人氣驚人。
（圖源：Twitter@ZB1_official）

而今（26）凌晨0時發布了首波概念照「YOUTH」，繼先前發布的預告影片《Back to ZEROBASE》後再獲好評。據官方說明，「YOUTH」概念照是想展現9名成員「在深邃的黑暗中展現更加燦爛奪目的視覺效果」，而他們的眼神也點題「YOUTH」展現出青春、純真的面貌，同時散發溫柔魅力或強烈存在感。
（圖源：WAKEONE提供TVDaily）

▼成韓彬

▼金地雄

▼章昊

▼SEOK MATTHEW

▼金太來

▼RICKY

▼金奎彬

▼朴乾旭

▼韓維辰

ZEROBASEONE首張迷你專輯《YOUTH IN THE SHADE》就要在7月10日發行，當天晚上韓國時間晚間8點也會有出道show《ZEROBASEONE DEBUT SHOW》。

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