ZEROBASEONE（ZB1）出道專輯預售突破78萬張破K-POP紀錄！概念照又帥一波獲好評

限定團ZEROBASEONE（ZB1）即將在7月發行首張迷你專輯《YOUTH IN THE SHADE》出道，據Genie Music透露，從21日開始預售的專輯，短短5天銷量已達78萬張，打破創下歷代K-POP團體出道專輯的預售紀錄，人氣驚人。
而今（26）凌晨0時發布了首波概念照「YOUTH」，繼先前發布的預告影片《Back to ZEROBASE》後再獲好評。據官方說明，「YOUTH」概念照是想展現9名成員「在深邃的黑暗中展現更加燦爛奪目的視覺效果」，而他們的眼神也點題「YOUTH」展現出青春、純真的面貌，同時散發溫柔魅力或強烈存在感。
▼成韓彬
ZEROBASEONE The 1st Mini Album— ZEROBASEONE (@ZB1_official) June 25, 2023
Concept Photo 'YOUTH'#SUNGHANBIN #성한빈
2023.07.10 18:00 (KST)#ZEROBASEONE #ZB1#제로베이스원#YOUTHINTHESHADE pic.twitter.com/9WAYBcpsx6
▼金地雄
ZEROBASEONE The 1st Mini Album— ZEROBASEONE (@ZB1_official) June 25, 2023
Concept Photo 'YOUTH'#KIMJIWOONG #김지웅
2023.07.10 18:00 (KST)#ZEROBASEONE #ZB1#제로베이스원#YOUTHINTHESHADE pic.twitter.com/f4u9eBMOeP
▼章昊
ZEROBASEONE The 1st Mini Album— ZEROBASEONE (@ZB1_official) June 25, 2023
Concept Photo 'YOUTH'#ZHANGHAO #장하오
2023.07.10 18:00 (KST)#ZEROBASEONE #ZB1#제로베이스원#YOUTHINTHESHADE pic.twitter.com/PPJhqtUZTV
▼SEOK MATTHEW
ZEROBASEONE The 1st Mini Album— ZEROBASEONE (@ZB1_official) June 25, 2023
Concept Photo 'YOUTH'#SEOKMATTHEW #석매튜
2023.07.10 18:00 (KST)#ZEROBASEONE #ZB1#제로베이스원#YOUTHINTHESHADE pic.twitter.com/6t1HtUQBSr
▼金太來
ZEROBASEONE The 1st Mini Album— ZEROBASEONE (@ZB1_official) June 25, 2023
Concept Photo 'YOUTH'#KIMTAERAE #김태래
2023.07.10 18:00 (KST)#ZEROBASEONE #ZB1#제로베이스원#YOUTHINTHESHADE pic.twitter.com/2YtfUQBAkQ
▼RICKY
ZEROBASEONE The 1st Mini Album— ZEROBASEONE (@ZB1_official) June 25, 2023
Concept Photo 'YOUTH'#RICKY #리키
2023.07.10 18:00 (KST)#ZEROBASEONE #ZB1#제로베이스원#YOUTHINTHESHADE pic.twitter.com/IxpbdiwBX6
▼金奎彬
ZEROBASEONE The 1st Mini Album— ZEROBASEONE (@ZB1_official) June 25, 2023
Concept Photo 'YOUTH'#KIMGYUVIN #김규빈
2023.07.10 18:00 (KST)#ZEROBASEONE #ZB1#제로베이스원#YOUTHINTHESHADE pic.twitter.com/J3WCMnOofC
▼朴乾旭
ZEROBASEONE The 1st Mini Album— ZEROBASEONE (@ZB1_official) June 25, 2023
Concept Photo 'YOUTH'#PARKGUNWOOK #박건욱
2023.07.10 18:00 (KST)#ZEROBASEONE #ZB1#제로베이스원#YOUTHINTHESHADE pic.twitter.com/VL4yZJTDPc
▼韓維辰
ZEROBASEONE The 1st Mini Album— ZEROBASEONE (@ZB1_official) June 25, 2023
Concept Photo 'YOUTH'#HANYUJIN #한유진
2023.07.10 18:00 (KST)#ZEROBASEONE #ZB1#제로베이스원#YOUTHINTHESHADE pic.twitter.com/zx6Ah0ZIip
ZEROBASEONE首張迷你專輯《YOUTH IN THE SHADE》就要在7月10日發行，當天晚上韓國時間晚間8點也會有出道show《ZEROBASEONE DEBUT SHOW》。
草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究