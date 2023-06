帥哥的旁邊也是帥哥！淨漢＆珉奎＆車銀優＆亨元一起去吃飯，網友：「這是什麼養眼的組合」

近日,有網友偶遇SEVENTEEN淨漢&珉奎、ASTRO車銀優、MONSTA X亨元一起去吃飯,相關照片、影片在推特瘋傳。

這也讓網友紛紛表示:「快點發合照」、「這是什麼養眼的組合,帥哥大集合」、「長得好看的孩子們玩在一起」、「這就是傳說中的...帥哥旁邊也是帥哥嗎」、「好想加入這種聚會」、「我也好想偶遇」、「我喜歡這個組合」、「竟然可以一次遇到四個,太嫉妒了」等等。

민규, 은우, 형원이가 함께 있는 모습이



Mingyu, Eunwoo and Hyungwon were seen together#mingyu #eunwoo #hyungwon

