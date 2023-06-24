帥哥的旁邊也是帥哥！淨漢＆珉奎＆車銀優＆亨元一起去吃飯，網友：「這是什麼養眼的組合」

近日，有網友偶遇SEVENTEEN淨漢＆珉奎、ASTRO車銀優、MONSTA X亨元一起去吃飯，相關照片、影片在推特瘋傳。

這也讓網友紛紛表示：「快點發合照」、「這是什麼養眼的組合，帥哥大集合」、「長得好看的孩子們玩在一起」、「這就是傳說中的...帥哥旁邊也是帥哥嗎」、「好想加入這種聚會」、「我也好想偶遇」、「我喜歡這個組合」、「竟然可以一次遇到四個，太嫉妒了」等等。

아니 그니까 윤정한 김민규 채형원 차은우가 모였다는거잖아 이 조합 뭐야? 뭔데ㅜㅜㅜ 진짜 미쳤다 하ㅜㅠㅠ 길에서 마주치면 그대로 심장마비 와서 쓰러질 것 같아 pic.twitter.com/04DiTiESif — 앙냥냥 (@hanyyeecho) June 20, 2023

珉奎＆車銀優是「97Line」成員，日前他們才和柾國聚在一起，三人合照引發不少討論。而淨漢也曾在 Weverse 直播透露和亨元變親近的過程，還表達有多喜歡亨元：「就是很喜歡！雖然可能是我單方面的喜歡。」不過...亨元也有說：「跟淨漢尼和親近的，是我喜歡的弟弟！」





另外，亨元日前已確定將和 SHOWNU 組成MONSTA X 首支小分隊，SHOWNU 作為隊內大哥在2021年7月入伍，今年4月21日退伍，兩人作為小分隊的組合有望帶來與MONSTA X 不同的風格，令人期待！



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