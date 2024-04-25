看了SEVENTEEN新歌預告後，興奮到難以冷靜怎麼辦？點開《GOING》大笑四聲就能找回安定感XD

昨晚男團SEVENTEEN釋出新歌〈MAESTRO〉預告後，讓粉絲「CARAT」（克拉）們興奮到無法冷靜！！

二話不說，先點開SEVENTEEN的這部最新MV預告看！



SEVENTEEN 的新歌預告，讓人立刻想到了科幻電影的氛圍，插入了AI技術生成的各種畫面，給網友們帶來十足的震撼，粉絲們也是特別期待這次的回歸計劃



「在什麼都能用AI製造的現實中，真正的 MAESTRO（指揮家）是誰？」結合現代科技，熱門的AI生成話題，你以為的虛擬空間就要成為我們的現實，也將成員們的魅力和能量發揮到極致，這項技術與MV結合究竟會怎麼呈現？也讓大家非常好奇。



當然這麼帥氣的畫面也讓粉絲們相當興奮，難以入眠，與此同時，SEVENTEEN也公開了團綜《GOING SEVENTEEN》的最新一集，成員們扮成才華洋溢的音樂藝術學院學生，成員DK則是指揮家招募著人才，過程也是相當爆笑無厘頭！



特別是圓佑化身節拍之神，DK附和一起搥胸打節拍的這一段（15:42~18:20）成為了網上的熱門話題，男偶像本來以為是帥氣的變身，結果變成大猩猩？XD

（影片定位在15:40了）



如果看完預告難以讓心平靜下來，那就點開《GOING SEVENTEEN》大笑出聲然後找回安定感吧！XD

除了精選專輯《17 IS RIGHT HERE》的主打歌〈MAESTRO〉預計在4月29日下午6點最先公開外，其他三首小分隊歌曲也會陸續推出MV，5月10日〈LALALI〉、5月17日〈SPELL〉、5月24日〈青春讚歌〉。



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