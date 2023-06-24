帅哥的旁边也是帅哥！净汉＆珉奎＆车银优＆亨元一起去吃饭，网友：「这是什么养眼的组合」

近日，有网友偶遇SEVENTEEN净汉＆珉奎、ASTRO车银优、MONSTA X亨元一起去吃饭，相关照片、影片在推特疯传。

这也让网友纷纷表示：「快点发合照」、「这是什么养眼的组合，帅哥大集合」、「长得好看的孩子们玩在一起」、「这就是传说中的...帅哥旁边也是帅哥吗」、「好想加入这种聚会」、「我也好想偶遇」、「我喜欢这个组合」、「竟然可以一次遇到四个，太嫉妒了」等等。

아니 그니까 윤정한 김민규 채형원 차은우가 모였다는거잖아 이 조합 뭐야? 뭔데ㅜㅜㅜ 진짜 미쳤다 하ㅜㅠㅠ 길에서 마주치면 그대로 심장마비 와서 쓰러질 것 같아 pic.twitter.com/04DiTiESif — 앙냥냥 (@hanyyeecho) June 20, 2023

珉奎＆车银优是「97Line」成员，日前他们才和柾国聚在一起，三人合照引发不少讨论。而净汉也曾在 Weverse 直播透露和亨元变亲近的过程，还表达有多喜欢亨元：「就是很喜欢！虽然可能是我单方面的喜欢。」不过...亨元也有说：「跟净汉尼和亲近的，是我喜欢的弟弟！」





另外，亨元日前已确定将和 SHOWNU 组成MONSTA X 首支小分队，SHOWNU 作为队内大哥在2021年7月入伍，今年4月21日退伍，两人作为小分队的组合有望带来与MONSTA X 不同的风格，令人期待！



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