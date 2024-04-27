ILLIT總監PO《海街日記》疑諷閔熙珍抄襲借鑒，網友發現海報是粉絲自製、導演名字還拼錯

繼上次PO中指照表達不滿，這次ILLIT總監又在閔熙珍女團NewJeans新歌發佈後PO出日本電影《海街日記》海報，疑似暗指MV借鑒電影風格，不料被網友指出漏洞並最終刪除。

NewJeans今日零點公開新歌《Bubble Gum》MV，有很多少女們在海邊嬉戲的鏡頭。 女團ILLIT的總監許世連立即在IG限動PO出以海邊村落為背景的日本電影《海街日記》海報，NewJeans粉絲認為此舉是暗示閔熙珍抄襲電影風格。



網友很快發現許世連PO的並非官方海報，而是粉絲以劇照為素材自製的圖，電影裡的主色調也不是MV或自製圖這樣的偏綠色。 最尷尬的是，圖中還把導演名字是枝裕和的英文打錯兩個字母，由「HIROKAZU」變成「HIROZAKU」。



被指出問題後，許世連刪掉圖片換成名字正確的海報，最後全部刪除。 不過網友已將錯字海報截圖討論，紛紛指責她無知、進一步加強抄襲印象、「用山寨回應山寨，堪稱現代藝術」，且很可能根本沒看過是枝裕和任何一部電影，還不如安靜低調以免連累ILLIT跟著被罵。

此前一直有人指出ILLIT風格概念抄襲NewJeans，25日閔熙珍召開記者會亦有提及此事，當時許世連就在IG限動轉PO「比中指」照片隨後秒刪，亦被解讀為對閔熙珍表達不滿。



▽上圖為NewJeans、下圖為ILLIT：



▽NewJeans新歌《Bubble Gum》：



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