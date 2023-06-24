《王后傘下》金憓秀《神鬼海底撈》挑戰最粗俗角色! 大讚「親愛的」趙寅成帥氣臉蛋勝過動作戲

電影《神鬼海底撈》由《極限逃生》、《逃出摩加迪休》製作團隊斥資175億韓元打造、《軍艦島》《逃出摩加迪休》導演柳昇完執導，集結《王后傘下》金憓秀、《天空之城》廉晶雅、《逃出摩加迪休》趙寅成、《分手的決心》朴正民、《獵首密令》金鐘受、《Sweet Home》高旻示等華麗演員陣容，在電影開拍前就備受矚目！

《神鬼海底撈》故事敘述在化學工廠開始進到平和的海岸村後，讓原本到海中捕撈海產的海女們失去了工作。為了謀生而尋找各種方法的春子（金憓秀飾），在發現了只要打撈丟進海底的走私品，就能獲得鉅額報酬的走私世界後，便向海女領袖真淑（廉晶雅飾）提出誘人的計畫。即使知道是危險的工作，但海女真淑為了生計仍果斷做出決定，並在她遇見「全國走私王」權上士（趙寅成飾）後，正式身陷格局更大的走私計畫。然而某日，一生只有一次的致富機會到來，他們開始欺騙彼此，捲入深不可測的走私世界……唯有知道水路的人才有「錢」途！年度犯罪動作鉅獻《神鬼海底撈》7月28日全臺上映！



柳昇完導演過去所執導的《神鬼交易》、《柏林諜變》、《辣手警探》、《軍艦島》、《逃出摩加迪休》都是叫好又叫座的作品，且《辣手警探》當年以突破1341萬的觀影人次席捲全韓，也奠定了柳昇完導演在韓國影壇的地位！《神鬼海底撈》是柳昇完導演睽違兩年的作品，這次他將藉由《神鬼海底撈》，展現水中動作戲、赤手空拳打鬥戲、槍戰等精彩動作場面，將令觀眾耳目一新！此外，《神鬼海底撈》與《逃出寧靜海》（The Moon）、《贖命救援》（Ransomed）、《水泥烏托邦》（Concrete Utopia）被韓國媒體喻為今年韓國夏天的4強電影，而其中就屬《神鬼海底撈》以海洋為背景打造的痛快動作鉅獻最受韓國觀眾期待！



出道37年的金憓秀，近年以《神偷大劫案》、《Signal 信號》、《分秒幣爭》、《少年法庭》、《王后傘下》等作擄獲所有年齡層觀眾的心，這次她在《神鬼海底撈》中，飾演「趙春子」一角，是從14歲開始就到別人家打理家務，長大後涉足走私業，設法為自己找到出路的人物。金憓秀認為「趙春子」是她所飾演過最粗俗的角色，她說：「在扮演這個人物時覺得既有趣又開心，在合理範圍內展現庸俗的模樣，很難得能遇到這樣的角色，是觸動原始本能後才能詮釋的人物。」



繼《逃出摩加迪休》後，《神鬼海底撈》是趙寅成與柳昇完導演二度合作的電影，對於參演《神鬼海底撈》的契機，趙寅成開玩笑表示：「在金憓秀和廉晶雅兩位前輩確認參演本作後，導演才開始找身邊有時間的演員們參演！」他說某天突然接到導演打來的電話問他在做什麼，他跟導演說自己在玩，結果導演竟對他說：「你不能那樣玩啊！」要他到拍攝現場拍戲才對，所以他才會參演《神鬼海底撈》！趙寅成在本作中飾演全國走私王「權上士」，對於這個角色，他表示：「『權上士』原本交易的區域的活路堵住了，為了尋找新的途徑就來到有海女們聚集的地方。而且和《逃出摩加迪休》時不同，這次我不說英語，久違地以韓語演戲，大家能看到我流暢的韓語演技！」年度犯罪動作鉅獻《神鬼海底撈》7月28日在臺上映！



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