SEVENTEEN精選專輯《17 IS RIGHT HERE》拍了4首新曲MV，三個小分隊都有

男團SEVENTEEN為精選專輯裡的四首新歌拍攝了MV。

今日(24日)PLEDIS娛樂公司發佈了精選專輯《17 IS RIGHT HERE》的MV預覽圖,還公開了從主打曲到小分隊曲MV的時間表。主打曲《Maestro》的MV率先揭開神秘面紗,計畫於4月29日下午與精選專輯一同發佈,隨後將按順序公開其他歌曲的MV。

HIPHOP小分隊的新曲《LALALI》的MV將於5月10日的粉絲會上最先與歌迷見面。 表演隊(PERFORMANCE TEAM)的《Spell》計劃於5月17日公開MV,而主唱隊的《青春讚歌》的公開日期為5月24日。粉絲們對三隊新曲的MV充滿期待,因為這是自2017年SEVENTEEN的第二張正規專輯《TEEN, AGE》之後,時隔7年再次公開的小分隊歌曲MV。



SEVENTEEN通過新歌「搶聽版」展示了他們的音樂風格,《Maestro》主打鋼琴旋律、《LALALI》是嘻哈風格、《Spell》氛圍夢幻、《青春讚歌》節奏輕快。

另外,SEVENTEEN將於4月29日發行《17 IS RIGHT HERE》。 同時4月27日-28日他們還將在首爾世界盃體育場舉辦「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO SEOUL」演唱會。

