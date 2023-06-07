《獵犬們》禹棹奐「退伍隔日馬上開拍」的作品！李相二、朴誠雄共同呈現高度動作戲碼

Netflix即將於6月9日公開的8集長度電視劇作品《獵犬們》在今日舉辦製作發表會，主要演員禹棹奐、李相二、朴誠雄以及導演金柱煥都共同參與活動。

《獵犬們》劇情描述捲入了嗜財如命的高利貸世界，兩個年輕男子與巨大的邪惡勢力展開生死搏鬥的故事。由電影《菜鳥警校生》與《驅魔使者》的導演金柱煥執導，擅長表現輕鬆愉快氣氛以及兄弟情誼的導演，也將透過禹棹奐以及李相二展現兩人比親兄弟更深厚的情誼。朴誠雄將在劇中飾演邪惡的高利貸業者。



禹棹奐與導演金柱煥曾合作電影《驅魔使者》，而他也一直相當認同導演所說的，並且原本也抱持懷疑「我能夠拍出那麼帥氣的動作戲碼嗎？」，更提到在軍中退伍前6個月，導演就常與他聯絡，把劇本寄給他，所以1月5日退伍，1月6日禹棹奐就立刻上工投入拍攝。導演也表示，能夠找到像禹棹奐這樣對動作戲充滿熱情，也懂得善用自己身體優勢的演員並不多，所以在他退伍前就已開始準備。



禹棹奐接著說自己很喜歡運動，十多歲的時候就打過拳擊，也把這當作是特長以及興趣，但其實想要好好正確地打拳擊，並不容易，做出動作時似乎都會覺得很害怕，除了勤於練習之外應該也沒有其他方法，自己的身體條件也與真正格鬥選手們不一樣，自己是只有健身而得來的結實肌肉，非常謙虛。《獵犬們》劇組也公開提到了備受爭議的演出者金賽綸，表示將會把她出現的戲份努力減到最低。《獵犬們》即將於6月9日透過Netflix平台公開。



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