《健將聯盟》朴寶劍情敵李相二好感度急升！8月9日將舉辦生涯首度粉絲見面會

演員李相二在最近的人氣電視劇《健將聯盟》飾演一位已退役的前西洋劍銀牌選手，在劇中展現許多專業運動動作，而劇中仍對前女友金所炫舊情難忘，成為朴寶劍追求金所炫的一大阻礙。李相二在劇中展現成熟風範，與熱血莽撞的朴寶劍展現截然不同的魅力，受到觀眾們的歡迎，即將在8月舉辦人生首場粉絲見面會。

李相二所屬公司表示，將於8月9日下午2點與晚間7點舉辦2025李相二的粉絲見面會，並且公開了以綠蔭為背景的主視覺海報，在炎炎夏日中帶來一絲清涼的感受，李相二也如同劇中所呈現，露出親切的笑容。這一次的見面會也是李相二生涯中首度舉辦的見面會，對他來說意義重大，他對於節目內容與環節也親身參與提案，相當用心。



而見面會的企劃是由李相二這位系代表，大家也成為了想像大學中「李相二系」的新生們，以這樣的概念進行這場活動。這位系代表將展現什麼樣的面貌與魅力，並如何與粉絲們進行互動？希望能帶給大家難忘的時光。不僅是近期的《健將聯盟》，李相二其實累積相當多作品，包含《五月的青春》《海岸村恰恰恰》《柔美的細胞小將》《獵犬》《因為不想吃虧》等，展現了多樣化的演技。



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