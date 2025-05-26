朴寶劍時隔9年出演《兩天一夜》，「好男人的代名詞：寬植」來啦！

因韓劇《苦盡柑來遇見你》相當熱門，節目中都會替好男人加上「寬植」這個形容詞，這次「真正的寬植」出現了——朴寶劍與李相二聯手出演《兩天一夜》。

25日播出的 KBS2 綜藝節目《兩天一夜》第四季中，節目成員們來到全羅南道麗水旅行，演員嘉賓朴寶劍與李相二也參與其中，展開一段有趣的旅程。



這集特輯名為「飯Boy」，取自兩人即將於31日首播的新劇《Good Boy》，節目以品嚐麗水美食為主題，進行團隊對抗賽。



開場錄影時，成員們突然被要求玩拔河遊戲，為了有受傷在身的曹世鎬，連 DinDin 也被排除參與，重新湊足人數後開始準備比賽。就在這時，朴寶劍與李相二突然登場，令成員們措手不及，還來不及寒暄便直接投入遊戲。

柳善皓拿出自己的手機喊道：「前輩，我手機桌布真的就是您耶，哇，好神奇！」一邊目不轉睛地盯著朴寶劍，一邊抓住拔河繩。朴寶劍被分到文世潤、柳善皓、DinDin組，在文世潤的協助下輕鬆取勝。比賽結束進入錄影休息時間，他還與成為「成功粉絲」的柳善皓親切交談，場面十分溫馨。



隨後，成員們正式歡迎朴寶劍與李相二。「你們怎麼跑到這麼遠的麗水來了？」一邊關心他們的舟車勞頓，一邊開玩笑說：「等鍾旼哥度蜜月時你們再來一次也行！」金鍾旼聽了笑說：「那我是不是不要去度蜜月啊？」

睽違九年再度出演《兩天一夜》的朴寶劍，也提到最近文世潤在 KBS2 綜藝節目《The Seasons－朴寶劍的Cantabile》中進行了爆笑的模仿橋段，他說：「真的太好笑了，我才決定出演。」

製作單位透過另外播出的 VCR 說明前因後果——原來曹世鎬作為「曹南地帶」成員出演了《朴寶劍的Cantabile》，當時《兩天一夜》的製作組前去探班並與朴寶劍見面，結果是朴寶劍主動提出想出演《兩天一夜》，製作組聽了欣喜萬分，馬上發出邀請。

朴寶劍也回憶起九年前參與節目的情景。金鍾旼則爆料：「我當時差點因為他送命！」原來那回是因為朴寶劍一直想玩遊樂設施，「不管誰想玩我都不會陪，但因為是寶劍我才勉強去的！」讓眾人笑成一片。

朴寶劍還透露：「我一直想再來《兩天一夜》，但如果我一個人來，遊戲人數就會對不上。剛好新劇《Good Boy》即將開播，就問了相二哥，他也很爽快地答應了。」



李相二也相當受到歡迎，他表示：「我對這個人（朴寶劍）真的很有信任感，他做的每一件事我都覺得有原因、有意義。」語氣中滿是信賴，引發現場爆笑。

曾出演《朴寶劍的Cantabile》的 DinDin 也補充：「那次錄完之後，我三個禮拜腦海裡都是朴寶劍。他做的每一件小事，都讓人難忘。」還說：「錄影那天，他居然主動走過來說『我昨天回家路上把你的專輯整張聽完了，這首歌我好喜歡，你可以彈鋼琴讓我唱嗎？』然後真的唱了我的歌！」讓 DinDin 感動不已。

在之後的錄影和遊戲中，朴寶劍仍然展現出不動如山的外貌、風度與謙遜，讓成員、製作組與觀眾都為之傾倒。說他是「真正的寬植」也不為過。



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