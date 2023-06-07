《換乘戀愛2》賢圭入坑SEVENTEEN，用鑽石貼圖發限動告白！網：「加油消化多達8年物料吧」

素人明星鄭賢圭因《換乘戀愛2》受到關注，今日他在個人IG限動PO出男團SEVENTEEN的影片，透露這是他第一次入坑追星！

賢圭在限動PO出SEVENTEEN新歌《孫悟空（Super）》MV的副歌部份，留言「第一次入坑」並加上鑽石貼圖，證實已成為不折不扣的克拉（CARAT）！影片長度剛好17秒也超有sense~



SEVENTEEN今年4月底發行第十張迷你專輯《FML》，預售銷量突破464萬張、一舉刷新K-POP最高預售記錄，主打歌之一《孫悟空（Super）》接連4周斬獲Melon每周人氣獎（Weekly Top Artist）、MV在YouTube的觀看次數已逼近8千萬。



[17'S] 세븐틴이 #손오공 으로 4주 연속 멜론 주간인기상을 수상하여 명예 졸업을 했습니다



캐럿들 덕분에 이뤄낸 소중한 기록들

이번 앨범도 활동 기간 동안 많은 사랑과 응원을 보내주셔서 감사합니다#SEVENTEEN #세븐틴#FML#Super@melon pic.twitter.com/dRpQYFwnEQ — 세븐틴(SEVENTEEN) (@pledis_17) June 7, 2023

因為人氣太夯，昨日終於宣佈把出道初期的專輯重新拿出來再版發行，引起各國粉絲激動、摩拳擦掌準備搶購！



賢圭在《換乘戀愛2》徹底療愈海恩努那的心，節目結束後兩人也不時分享動態，看起來一直在穩定交往。 最近兩人迎來一週年，賢圭在IG連PO多張照片認證海恩贈送的橘色領帶，兩人還故地重遊濟州島、去了錄節目時的餐廳，海恩穿著當時那件粉紅色連衣裙、背著賢奎送她的包包，幸福笑容甜爆。



對於賢圭的新鮮入坑，韓國網友紛紛表示恭喜：「歡迎賢圭加入克拉」、「我們是因《孫悟空》入坑，是同期耶」、「勝寬一定很開心」、「賢圭幾個月前就追蹤Hoshi IG還點讚」、「現在是雙向好感了嗎？ kkk」、「8年多的物料等著你去消化哦，加油！」「看過《出差十五夜》不可能不入坑」、「感覺他追星也會是很火熱的類型kk」。



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