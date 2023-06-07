《換乘戀愛2》海恩♥賢奎交往一週年！兩人回到定情的濟州島約會，互拍照片超有愛！

《換乘戀愛》講述因多樣原因而分手的情侶們聚在一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情的戀愛綜藝，前兩季播出都獲得巨大人氣。

第一季中，敏英＆周輝復合；第二季中，娜妍＆熙斗復合，還有成功配對的海恩＆賢奎，這幾對情侶至今都還好好地交往中。

近日，海恩在 IG 更新她在濟州島的照片，她穿著曾在《換乘戀愛2》裡穿過的粉紅色洋裝，背著賢奎送她的 Dior 包包，兩人一起回到當時在節目中見面的餐廳，慶祝交往一週年。

還有網友他們當時在節目中一起去的生魚片店偶遇兩人，該名網友還分享後記：「他們坐在節目裡坐過的同個位置，兩人都太漂亮了。」



海恩還通過限時動態分享，他們在車上聽的是《換乘戀愛2》的 OST 。



雖然海恩和賢奎沒有公開合照，但也分享許多在濟州島拍攝的照片，應該就是幫彼此拍的吧 ㅠㅠㅠㅠ 這也讓許多當時有追《換乘戀愛2》的觀眾紛紛表示：「竟然一週年了」、「兩個在一起久了越來越像」、「真的是戀綜天花板」、「海恩能幸福太好了」、「太甜了 嗚嗚嗚」、「《換乘》Tour 真的好可愛好美好」、「我最愛的CP」等等。

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