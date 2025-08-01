送禮也是世界級！BTS Jin給旗安84送上大手筆禮物，旗安84：謝謝你沒有忘記我，但有點多了 XD

照顧民宿老闆的職員？但...這數量真的超級多啊～

旗安84昨日（7月31日）在自己的 IG 發文寫下：「我會好好享用的碩珍啊！謝謝你沒有忘記我，但是有點多了。」公開的照片中，門口旁擺滿 Jin 作為大使合作推出的「IGIN」傳統酒。



大手筆的禮物吸引大家的視線，這數量真的好多啊！看到照片的網友們也紛紛留言：「光是看著就感覺要醉了」、「Jin充滿愛意」、「能不能給我一個」、「希望兩位的友情能長久」、「大手筆的碩珍」等等。

旗安84和 Jin 因一起出演 Netflix 原創綜藝《奇案84的奇趣民宿》而結緣。今年4月公開的《奇案84的奇趣民宿》中，旗安84，Jin池睿恩在鬱陵島爲青春開設並運營異想天開的民宿迎接客人，度過了與眾不同的治癒時間。



而旗安84最近在《第4屆青龍系列大獎》上憑藉《奇案84的奇趣民宿》獲得（綜藝·教養部門）男子綜藝人賞，並特別說道：「特別感謝 Jin，這位朋友不是世界明星嗎？所以我就想如果睡著的時候逃跑怎麼辦，謝謝你一直遵守規則生活到最後。」日前，《奇案84的奇趣民宿》確定製作第二季，是否會原班人馬回歸也備受關注！



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