早知道我就不PO了！光頭濾鏡＋飛起指甲＝掉粉4000+！李泳知爆笑自嘲「死亡卡斯塔涅鼓」

Rapper兼綜藝新寵兒李泳知最近在社群媒體上po出自己指甲受傷的驚悚照，沒想到不只嚇壞粉絲，還意外造成「粉絲大逃亡」，一口氣掉了4,000名追蹤者！對此，李泳知用一貫的幽默反應：「想像那是卡斯塔涅鼓（castanets，西班牙傳統樂器）就不會覺得噁啦~」笑翻網友。

30日，李泳知在個人SNS上分享近況，並附上留言：「大家最近過得好嗎？我很好，最近工作超忙～」同時還上傳了一張使用濾鏡的自拍照，照片中她頂著光頭並配上濃密鬍鬚，畫風十分搞笑。其中有位網友開玩笑地發送私訊寫道：「取關囉」，對此，李泳知截圖對話並分享回應：「我之前才剛上傳了指甲受傷的照片，就有4,000人取關我耶」，幽默的反應讓粉絲們笑翻。



事情發生在7月22日，李泳知通過SNS上公開了自己在KCON舞台練習中不慎受傷的照片。照片中，她的無名指與小指指甲像是被開罐器開過一樣，硬生生翹起、與肉分離，畫面令人倒吸一口氣。她貼心提醒「血已遮，非戰鬥人員慎入」，卻依然讓不少粉絲直呼：「看得我都手痛了！」李泳知也道歉說：「嚇到大家真的對不起。」隨後她又以一貫的幽默安撫粉絲：「不要把它當作指甲，就當成是卡斯塔涅鼓（castanets）吧，那種蓋子開開關關的，其實差不多啦～」看到粉絲們紛紛表示擔心，她也溫暖回應：「受傷的是我，結果你們比我還痛，這樣我都覺得自己快好了。」她還不忘叮嚀說：「你們可別隨便去紋身喔。」



儘管表面裝作很淡定，李泳知也坦白地說：「其實我只是裝酷啦，我的指甲還沒拔掉呢。」她接著透露：「天一亮我就要去醫院拔指甲了。我都24歲了，照理說應該一點都不怕，但其實真的超怕。」最後她又用招牌式幽默收尾：「幫我祈福吧，我應該不會明天就死掉吧？如果我真的去了，我會把財產全部捐給社會～」

李泳知自2019年在Mnet節目《高等Rapper3》中嶄露頭角，並於《Show Me The Money 11》中奪冠，成為話題新星。 近期，她在tvN綜藝《Biong Biong地球娛樂室》系列中展現無限綜藝潛力，靠著一張嘴、一顆心與「零偶包」（零偶像包袱）形象圈粉無數。

雖然指甲受傷，但她的幽默不減、魅力加倍，網友紛紛表示：「這才是真·偶像清流」、「妳不當饒舌歌手，來當諧星也會紅吧！」8月1日她也將登上KCON舞台，指甲戰士李泳知，敬請期待她的回歸！

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