《猎犬们》禹棹奂「退伍隔日马上开拍」的作品！李相二、朴诚雄共同呈现高度动作戏码

Netflix即将於6月9日公开的8集长度电视剧作品《猎犬们》在今日举办制作发表会，主要演员禹棹奂、李相二、朴诚雄以及导演金柱焕都共同参与活动。

《猎犬们》剧情描述卷入了嗜财如命的高利贷世界，两个年轻男子与巨大的邪恶势力展开生死搏斗的故事。由电影《菜鸟警校生》与《驱魔使者》的导演金柱焕执导，擅长表现轻松愉快气氛以及兄弟情谊的导演，也将透过禹棹奂以及李相二展现两人比亲兄弟更深厚的情谊。朴诚雄将在剧中饰演邪恶的高利贷业者。



禹棹奂与导演金柱焕曾合作电影《驱魔使者》，而他也一直相当认同导演所说的，并且原本也抱持怀疑「我能够拍出那么帅气的动作戏码吗？」，更提到在军中退伍前6个月，导演就常与他联络，把剧本寄给他，所以1月5日退伍，1月6日禹棹奂就立刻上工投入拍摄。导演也表示，能够找到像禹棹奂这样对动作戏充满热情，也懂得善用自己身体优势的演员并不多，所以在他退伍前就已开始准备。



禹棹奂接著说自己很喜欢运动，十多岁的时候就打过拳击，也把这当作是特长以及兴趣，但其实想要好好正确地打拳击，并不容易，做出动作时似乎都会觉得很害怕，除了勤於练习之外应该也没有其他方法，自己的身体条件也与真正格斗选手们不一样，自己是只有健身而得来的结实肌肉，非常谦虚。《猎犬们》剧组也公开提到了备受争议的演出者金赛纶，表示将会把她出现的戏份努力减到最低。《猎犬们》即将於6月9日透过Netflix平台公开。



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