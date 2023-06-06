《車貞淑醫生》「感激活著所能看到的一切」嚴正化再度迎來精采人生轉機與幸福（EP.15 –16完）

[有雷] 《車貞淑醫生》收視率一路狂飆到最終回，從第一二集經歷肝臟移植手術而撿回一命後，重新披上白袍的嚴正化，竟又再度面臨必須手術的狀況，歷經一連串風波後，最終她是否選擇離婚？再度重生又有什麼樣的轉機？

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車貞淑（嚴正化飾）才剛找回了成為醫師的熱情與成就感，卻發現身體出現了狀況，原來太過勞累肝臟似乎又吃不消了，需要再度入院治療並考慮再度進行移植。但她對於離婚的想法並沒有改變，丈夫徐仁豪（金炳哲飾）苦苦哀求復合，對於自己的行為也後悔不已，更與Roy Kim（閔旴赫飾）醫師雙雙表態願意捐肝給車貞淑，不過車貞淑卻兩邊都沒有接受。



再度動手術前，車貞淑開始回顧自己一路走來的回憶，做好滿滿的小菜給家人，翻閱著以前的照片，寫下自己的愛給孩子們，也許最終必須走向離婚，但這一路上並非只有痛苦的回憶。徐仁豪則是終於在離婚協議書上蓋章，也並未因為解決母親的債務而要求貞淑變賣房產。徐仁豪終於勇敢上了手術台，捐出肝臟給貞淑，由Roy Kim操刀。



貞淑如願與仁豪完成離婚手續，兩人終於坦然面對這段感情的終點，握著手和平的分開。仁豪則成了醫院有史以來最年輕的院長，坐在偌大的辦公室裡，想像著貞淑與兩個孩子在這裡為他喝采，但這樣的情況卻已不可能再發生，他的身邊已經無人分享這份喜悅，也只能留下懊悔的淚水。崔勝熙（明世彬飾）也離開了醫院，決定投入另一家長照醫院的營運，甚至與徐仁豪成為事業上的合作夥伴。



貞淑還考取了重型機車駕照，面對Roy Kim的告白，她並沒有接受，而是希望Roy能找到更好的對象，回到醫師與患者兼好友的關係。貞淑還沒有回到醫院上班，而是自己經營著健康咖啡輕食店，除了為客人送上健康的餐點，還在樓上開設家醫科診療室，提供專業諮詢，可說是兼具自己的興趣與專業，也持續偏鄉的義診，家人的關係即使離婚也仍持續著，車貞淑也心存感恩，珍惜眼前所能看見的一切。



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