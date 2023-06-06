旗下艺人名单没有GD的名字！YG紧急发声明：「与GD的专属合约已到期，会通过另外的合约进行合作」

近日，YG娱乐公开的《季度报告书（2023.03）》在主要合约及研究开发活动中登记以2023年3月31日爲基准与YG娱乐签约的歌手和演员。

但报告书当中没有 GD 的名字，因此粉丝们也提出 GD 是不是没有续约，离开 YG 娱乐的疑惑。

GD and the Bigbang members are nowhere to be found in YG's current artists listhttps://t.co/QaEt81Dex0 pic.twitter.com/7kXZ3mjal1 — pannchoa (@pannchoa) June 5, 2023

今日（6日）YG娱乐表示：「现在与 GD 的专属合约已经到期，对於广告等其他活动，正在通过另外的合约进行合作。」接著又补充道：「在重新开始音乐活动时，会协商追加合约，YG爲此会不惜一切支援。」另外，BIGBANG 成员 T.O.P、太阳、大声和YG娱乐的合约都已经到期。

今年初， GD 曾通过官方 YouTube 频道传达消息，他表示：「2023年会更加努力的工作，通过各式各样的活动与大家见面，新专辑也正在准备。新的一年，想努力成为带著好消息来找大家的自己。」



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