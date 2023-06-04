ASTRO文彬追悼空間将長期開放！移至京畿道山中寺庙，婉拒獻花只收信件

想念文彬的朋友們，以後都可以去這邊看望他了~

今日Fantagio發佈聲明，宣佈原本計劃開放到6月6日的文彬追悼空間，將按照家屬意願轉移到寺廟，從6月7日起長期接受粉絲到訪。

Fantagio表示十分理解AROHA們希望繼續懷念文彬的心情，因此與文彬家人經過長期慎重的商議後做出如上決定。 雖然文彬非佛教徒，但根據家人意願在京畿道廣州市的國清寺安置了「月之空間」，從6月7日清晨開始長期開放，以便AROHA們可以隨時探訪、安慰心靈。



所屬社提醒國清寺位於山中，交通及移動可能相當不便，例如道路狹窄陡峭、徒步山行路段艱險，建議事先攜帶足夠的備飲用水。 外國遊客如果搭乘計程車亦可能有諸多不便，建議避免使用計程車。

考慮到寺廟位於山中易受昆蟲等影響，所屬社叮囑來訪時切勿留下鮮花或食物，只要用信件和字條表達心意即可，公司會定期回收並妥善保管。

此外，ASTRO成員文彬今年4月19日被經紀人發現在家中離世、享年25歲，葬禮及安葬地點均未公開。 所屬社在公司大樓門口和樓頂花園陸續開設追悼空間，原計畫開放至頭七6月6日為止。



이상하게 갈때마다 마음이 편안해지는 공간! 날이 좋아서인지 로하들이 많아서 깜짝 놀랐어요 :) 갈 때마다 빈이에 대한 사랑이 가득 느껴집니다! 먹거리, 제이준 패드, 포토카드, 메모지 나눠주신 모든 분들 너무 감사해요#moonbin #문빈 #AROHA #판타지오 #청담 pic.twitter.com/nXcGilCosJ — 우주비니(@universemoonbin) June 2, 2023

【文彬長期追悼空間相關信息】

地址：京畿道廣州市南漢山城面南漢山城路789號105（경기도 광주시 남한산성면 남한산성로 780번길 105）

開放時間：05：30~18：30（17：30前入場）

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