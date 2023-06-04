ASTRO文彬追悼空间将长期开放！移至京畿道山中寺庙，婉拒献花只收信件
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ASTRO文彬追悼空间将长期开放！移至京畿道山中寺庙，婉拒献花只收信件

明星   2023年6月4日   星期日16:15   Sani  

（封面图源：Fantagio）

想念文彬的朋友们，以后都可以去这边看望他了~

今日Fantagio发布声明，宣布原本计划开放到6月6日的文彬追悼空间，将按照家属意愿转移到寺庙，从6月7日起长期接受粉丝到访。

Fantagio表示十分理解AROHA们希望继续怀念文彬的心情，因此与文彬家人经过长期慎重的商议后做出如上决定。 虽然文彬非佛教徒，但根据家人意愿在京畿道广州市的国清寺安置了「月之空间」，从6月7日清晨开始长期开放，以便AROHA们可以随时探访、安慰心灵。
（图源：TVDaily）

所属社提醒国清寺位於山中，交通及移动可能相当不便，例如道路狭窄陡峭、徒步山行路段艰险，建议事先携带足够的备饮用水。 外国游客如果搭乘计程车亦可能有诸多不便，建议避免使用计程车。

考虑到寺庙位於山中易受昆虫等影响，所属社叮嘱来访时切勿留下鲜花或食物，只要用信件和字条表达心意即可，公司会定期回收并妥善保管。

此外，ASTRO成员文彬今年4月19日被经纪人发现在家中离世、享年25岁，葬礼及安葬地点均未公开。 所属社在公司大楼门口和楼顶花园陆续开设追悼空间，原计画开放至头七6月6日为止。

【文彬长期追悼空间相关信息】

地址：京畿道广州市南汉山城面南汉山城路789号105（경기도 광주시 남한산성면 남한산성로 780번길 105）
开放时间：05：30~18：30（17：30前入场）

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